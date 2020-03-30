快訊

慘！裕隆去年大虧244.65億 將減資36%補虧損

四大口罩新制4月9日上路 蘇貞昌PO一張圖讓你秒懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重罰五股垃圾山違法業者 新北派出大軍清除、扣押車輛

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
2輛樽鴻土資場業者違法置放的營建廢棄物卡車，被環保局當場查扣。圖／新北市工務局提供
2輛樽鴻土資場業者違法置放的營建廢棄物卡車，被環保局當場查扣。圖／新北市工務局提供

為整頓五股環境及公共安全，新北市工務局今進行清除五股垃圾山業者占用國有地偷倒的營建廢棄物作業，預計4天清除完畢，清除後將開闢一條中央路廊，改善附近髒亂環境。

五股地區長期因洪水平原管制規定，導致發展停滯不前，又因過去土地遭隨意丟棄廢棄物及違章廠家林立等，成為當地衛生與治安死角。為整頓該地區環境，新北市長侯友宜上任後，宣示強力整頓以確保公共安全。

工務局表示，樽鴻通運有限公司長期在五股區違規棄置營建廢棄物，市府各局處自去年11月起派員輔導並要求改善，但業者不但置之不理，且未有善意回應。

因此，市府除要求樽鴻關廠外，工務局與環保局及蘆洲分局合作，並協請合法土資場今日協助清運占用國有地的營建廢棄物。

清運的過程中，市府發現，被要求關廠的樽鴻通運公司竟趁周末期間，將2輛載滿營建廢棄物的卡車停放在現場，試圖影響公權力執行，儘管蘆洲分局與環保局不斷聯繫業者，但業者皆無回應。

對於這樣藐視公權力的行為，環保局決定當場扣押車輛，並依規定處分樽鴻無視公權力的挑釁行為。

工務局表示，這次清運營建廢棄物改善工程，初步先分類剩餘土石方、廢棄磚塊及混泥土，並將其B5類土方進行運棄，預計4天清運完畢，之後再配合五股垃圾山整治計畫興闢中央路廊。

另外，此次清運還以「電子聯單」資訊管理系統管制清運事宜，藉由科技執法來即時掌握相關資訊，並杜絕違法案件再度發生，而清運期間市府也會派員全程監督，確保清運過程順利。

新北市政府強力清除位於五股垃圾山上違法堆置的營建廢棄物。圖／新北市工務局提供
新北市政府強力清除位於五股垃圾山上違法堆置的營建廢棄物。圖／新北市工務局提供
2輛樽鴻土資場業者違法置放的營建廢棄物卡車，被環保局當場查扣。圖／新北市工務局提供
2輛樽鴻土資場業者違法置放的營建廢棄物卡車，被環保局當場查扣。圖／新北市工務局提供
新北市工務局協調合法土資場協助清運佔用國有地的營建廢棄物。圖／新北市工務局提供
新北市工務局協調合法土資場協助清運佔用國有地的營建廢棄物。圖／新北市工務局提供
新北市工務局協調合法土資場協助清運佔用國有地的營建廢棄物。圖／新北市工務局提供
新北市工務局協調合法土資場協助清運佔用國有地的營建廢棄物。圖／新北市工務局提供

廢棄物 國有地

延伸閱讀

返國人太多？ 新北：還能承擔居家檢疫的量

新冠肺炎疫情延燒 新北考古生活節停辦

大林爐渣清運 藍綠議員要求究責

農地埋爐石須花89億元清除 藍綠議員齊喊究責查辦

相關新聞

獨／中科院大樹意外奪人命 7里長要求國防部給說法

中科院大樹廠區月初工安意外造成一死三傷，傷重技術員吳建騏因腎衰竭須靠洗腎維持生命，另方面住戶緊鄰飛彈製造地內心恐懼不安。...

重罰五股垃圾山違法業者 新北派出大軍清除、扣押車輛

為整頓五股環境及公共安全，新北市工務局今進行清除五股垃圾山業者占用國有地偷倒的營建廢棄物作業，預計4天清除完畢，清除後將...

返國人太多？ 新北：還能承擔居家檢疫的量

台北市長柯文哲今指出，「紐約比武漢還要危險」，也呼籲中央放回國的人數要控制一下，不然超過居家檢疫忍受的量是會崩盤。新北市...

影／侯友宜贊成「社交距離」 新北潑水節變online遊戲

新北市自1998年起開始舉辦潑水節，此後每年的4月都吸引大小朋友一起祈福潑水同樂，但此次受新冠肺炎影響，新北市長侯友宜今...

北市防疫旅館7000元補助 黃珊珊：下周開放網路申請

隨著新冠肺炎升溫，目前入境者須居家檢疫14天，台北市擁有6間防疫旅館，提供居家檢疫入住，台北市副市長黃珊珊稍早受訪表示，...

整合住戶意見4年還協助找店面 永和永貞路都更今動工

位在新北巿永和永貞路上屋齡30年的老舊公寓，因建築物結構老舊、管線破損、牆壁多處龜裂滲水，今天舉辦動土典禮，都更處表示，...

都更等10年 延壽國宅I區開拆

位於台北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有三戶不同意，實施者中華工程向北市府提出代拆，原本今年4月執行強拆，但歷經多次溝通協商，不同意戶態度同意都更，配合搬遷，完成整合的最後一哩路，今天舉行拆除典禮，台北市長柯文哲上午說，今天是一個里程碑，北市府態度是都更一定要做，依法行政，展現公權力。

新北潑水節變線上遊戲 完成挑戰還能得到美食體驗金

因應新冠肺炎益慶持續延燒，新北市2020潑水節首度以線上online遊戲形式，號召民眾一同線上潑水祈福，新北市長侯友宜還...

居服員做1年半 領獎勵10萬8千元

新北52歲的陳小姐曾照顧離開的配偶10多年，配偶因病離世後，雖然找到作業員工作，1年後就被裁員，陳小姐找上新北勞工局就業...

注意！台20線台南玉井橋改建開工 封閉一半路面

公路總局第五區養護工程處今天表示，台南市玉井區台20線玉井橋即將改建，工程預計4月1日開工，屆時將只開放一半路面通行，呼...

假日收費路邊停車格 清明連假新北照常收費

清明連假即將到來，新北交通局指出，4月2日起4月5日一連4天，新北假日收費的路邊停車格、觀光及商圈區域路邊收費停車場，仍...

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

永和區是新北市面積最小的行政區，卻是台灣人口密度最高的三級行政區，不僅地狹人稠，對許多外地人來說更是「迷宮」，批評永和道路規劃和市容的言論也屢見不鮮。但當地人對此則不以為然，高喊「生活機能無區能敵」。

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

櫻花bye流蘇花盛開 北水局大草坪、蘆竹埤塘如覆4月雪

桃園北水局大草坪 流蘇花正美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。