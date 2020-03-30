重罰五股垃圾山違法業者 新北派出大軍清除、扣押車輛

為整頓五股環境及公共安全，新北市工務局今進行清除五股垃圾山業者占用國有地偷倒的營建廢棄物作業，預計4天清除完畢，清除後將開闢一條中央路廊，改善附近髒亂環境。

五股地區長期因洪水平原管制規定，導致發展停滯不前，又因過去土地遭隨意丟棄廢棄物及違章廠家林立等，成為當地衛生與治安死角。為整頓該地區環境，新北市長侯友宜上任後，宣示強力整頓以確保公共安全。

工務局表示，樽鴻通運有限公司長期在五股區違規棄置營建廢棄物，市府各局處自去年11月起派員輔導並要求改善，但業者不但置之不理，且未有善意回應。

因此，市府除要求樽鴻關廠外，工務局與環保局及蘆洲分局合作，並協請合法土資場今日協助清運占用國有地的營建廢棄物。

清運的過程中，市府發現，被要求關廠的樽鴻通運公司竟趁周末期間，將2輛載滿營建廢棄物的卡車停放在現場，試圖影響公權力執行，儘管蘆洲分局與環保局不斷聯繫業者，但業者皆無回應。

對於這樣藐視公權力的行為，環保局決定當場扣押車輛，並依規定處分樽鴻無視公權力的挑釁行為。

工務局表示，這次清運營建廢棄物改善工程，初步先分類剩餘土石方、廢棄磚塊及混泥土，並將其B5類土方進行運棄，預計4天清運完畢，之後再配合五股垃圾山整治計畫興闢中央路廊。