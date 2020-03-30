快訊

得肺炎不會怎樣？病毒背後 你看不到的骨牌效應

一山難容二虎！李登輝郝柏村當年分道 肝膽相照變肝膽俱裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

返國人太多？ 新北：還能承擔居家檢疫的量

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北市目前居家檢疫的量，還可以承擔這責任，但國人沒必要真的不要再出國。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜表示，新北市目前居家檢疫的量，還可以承擔這責任，但國人沒必要真的不要再出國。記者王敏旭／攝影

台北市長柯文哲今指出，「紐約比武漢還要危險」，也呼籲中央放回國的人數要控制一下，不然超過居家檢疫忍受的量是會崩盤。新北市長侯友宜則表示，新北市目前居家檢疫的量，還可以承擔這責任，但國人沒必要真的不要再出國。

侯友宜說，新北居家檢疫前2天高達13095個，這2天稍微下降至1萬人，基本上新北還可以承受，最多可以達到2萬的數量，每個里幹事負責將近30個到40個，但量再高就很難承受，目前為止新北都全力以赴。

侯友宜也說，現在最重要是阻絕於境外，人不要進來當然是最好的，因此要管控國人沒有必要，不要到第三級警告的國家，不然國人出境，不能不讓返國。目前國人回台大約3000多的量，若加上新北居家檢疫的量，新北還可以承擔。

居家檢疫 侯友宜 柯文哲

延伸閱讀

影／侯友宜贊成「社交距離」 新北潑水節變online遊戲

新北潑水節變線上遊戲 完成挑戰還能得到美食體驗金

未拉開社交距離1公尺中央擬開罰 侯友宜舉雙手贊同

確診個案老街趴趴走 侯友宜：觀光重點區均加強防疫

相關新聞

返國人太多？ 新北：還能承擔居家檢疫的量

台北市長柯文哲今指出，「紐約比武漢還要危險」，也呼籲中央放回國的人數要控制一下，不然超過居家檢疫忍受的量是會崩盤。新北市...

影／侯友宜贊成「社交距離」 新北潑水節變online遊戲

新北市自1998年起開始舉辦潑水節，此後每年的4月都吸引大小朋友一起祈福潑水同樂，但此次受新冠肺炎影響，新北市長侯友宜今...

北市防疫旅館7000元補助 黃珊珊：下周開放網路申請

隨著新冠肺炎升溫，目前入境者須居家檢疫14天，台北市擁有6間防疫旅館，提供居家檢疫入住，台北市副市長黃珊珊稍早受訪表示，...

整合住戶意見4年還協助找店面 永和永貞路都更今動工

位在新北巿永和永貞路上屋齡30年的老舊公寓，因建築物結構老舊、管線破損、牆壁多處龜裂滲水，今天舉辦動土典禮，都更處表示，...

都更等10年 延壽國宅I區開拆

位於台北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有三戶不同意，實施者中華工程向北市府提出代拆，原本今年4月執行強拆，但歷經多次溝通協商，不同意戶態度同意都更，配合搬遷，完成整合的最後一哩路，今天舉行拆除典禮，台北市長柯文哲上午說，今天是一個里程碑，北市府態度是都更一定要做，依法行政，展現公權力。

新北潑水節變線上遊戲 完成挑戰還能得到美食體驗金

因應新冠肺炎益慶持續延燒，新北市2020潑水節首度以線上online遊戲形式，號召民眾一同線上潑水祈福，新北市長侯友宜還...

居服員做1年半 領獎勵10萬8千元

新北52歲的陳小姐曾照顧離開的配偶10多年，配偶因病離世後，雖然找到作業員工作，1年後就被裁員，陳小姐找上新北勞工局就業...

注意！台20線台南玉井橋改建開工 封閉一半路面

公路總局第五區養護工程處今天表示，台南市玉井區台20線玉井橋即將改建，工程預計4月1日開工，屆時將只開放一半路面通行，呼...

假日收費路邊停車格 清明連假新北照常收費

清明連假即將到來，新北交通局指出，4月2日起4月5日一連4天，新北假日收費的路邊停車格、觀光及商圈區域路邊收費停車場，仍...

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

永和區是新北市面積最小的行政區，卻是台灣人口密度最高的三級行政區，不僅地狹人稠，對許多外地人來說更是「迷宮」，批評永和道路規劃和市容的言論也屢見不鮮。但當地人對此則不以為然，高喊「生活機能無區能敵」。

中和民有街一帶排水系統完工 民眾不怕再淹水

新北市中和民有、民治、民享街地區，原地下排水系統設施老舊加上地勢低窪，去年5月20日強降雨造成該地區淹水，居民苦不堪言。...

影／柯文哲出席延壽海砂屋拆除 學姐坐鎮防「逆時鐘」

台北市長柯文哲上午出席台北市民生社區延壽國宅海砂屋《延壽I區》的拆除典禮，三戶不同意戶經過市府多次磋商後同意自行搬移，是...

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

櫻花bye流蘇花盛開 北水局大草坪、蘆竹埤塘如覆4月雪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。