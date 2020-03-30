返國人太多？ 新北：還能承擔居家檢疫的量

台北市長柯文哲今指出，「紐約比武漢還要危險」，也呼籲中央放回國的人數要控制一下，不然超過居家檢疫忍受的量是會崩盤。新北市長侯友宜則表示，新北市目前居家檢疫的量，還可以承擔這責任，但國人沒必要真的不要再出國。

侯友宜說，新北居家檢疫前2天高達13095個，這2天稍微下降至1萬人，基本上新北還可以承受，最多可以達到2萬的數量，每個里幹事負責將近30個到40個，但量再高就很難承受，目前為止新北都全力以赴。

侯友宜也說，現在最重要是阻絕於境外，人不要進來當然是最好的，因此要管控國人沒有必要，不要到第三級警告的國家，不然國人出境，不能不讓返國。目前國人回台大約3000多的量，若加上新北居家檢疫的量，新北還可以承擔。