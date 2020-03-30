整合住戶意見4年還協助找店面 永和永貞路都更今動工

位在新北巿永和永貞路上屋齡30年的老舊公寓，因建築物結構老舊、管線破損、牆壁多處龜裂滲水，今天舉辦動土典禮，都更處表示，住戶因分回後的補償有落差，建商又花費4年整合，原本要申請強制拆除，由新北市都更處協調，最終達成共識，預計3年後完工。

都更處表示，此件都更案原為8棟5層樓的30年老舊公寓，總計40戶，總面積約526坪，建築物結構老舊、管線破損、牆壁多處龜裂滲水，且沒有電梯，對於年紀大的地主有諸多不便。

都更處表示，住戶原本已整合意見，並找建商協助申請都更流程，但過程中有3戶認為，都更後分回的容積獎勵面積、拆遷補助比預期中的有落差，經協調後有2戶同意，另1戶因從事水電工作，希望方便搬運器材與作業，建商後續在中和協助住戶找到店面。

因經過多次協調，建商也曾一度向市府申請代拆，但為求和諧，建商也自行撤回代拆的申請文件，都更處啟動協調平台，讓建商與地主溝通，最終達成共識。

都更處表示，未來將規劃興建19層樓高的住商混合大樓，總計125戶，不僅房屋結構更為安全，颱風天不用再擔心屋子會漏水，長輩更不用再擔心爬樓梯的問題。

另外，也將規劃出約155坪的友善人行步道及綠色植栽，讓周邊居民都可以享有舒適的開放空間，提升整體都市機能，也能讓人潮佇足在店鋪門口，帶動地方發展。