居服員做1年半 領獎勵10萬8千元

新北52歲的陳小姐曾照顧離開的配偶10多年，配偶因病離世後，雖然找到作業員工作，1年後就被裁員，陳小姐找上新北勞工局就業服務站尋求協助，並成為居家服務員，由於工作達1年半時間，可再領照顧服務業就業獎勵10萬8000元。

陳小姐花了10多年時間照顧罹癌的配偶，並在空閒時間打工賺取收入，儘管配偶過世，她找到作業員的工作，卻又被裁員，使她遭遇到中高齡就業不易及經濟壓力的雙重困境。

陳小姐找上就業服務站，就業服務員評估她雖無特殊技能，但有多年的居家照顧經驗，也對長期照護的規定略有所知，因此在建議下，決定報名照顧服務員職業訓練課程並順利結訓。

4個月後陳小姐順利在台北市恆安老人長期照顧中心擔任居家照顧服務員的工作，現職年資達1年半，就可再領照顧服務業就業獎勵，前6個月每月5000元、7到12個月6000元、13到18個月7000元。

新北勞工局長陳瑞嘉說，新北就業服務站設立中高齡及高齡就業專區，協助中高齡重返職場，今年3月6日也成立新北市婦女及中高齡者職場續航中心，也將以跨局處資源，陪伴中高齡勞工照顧不離職。