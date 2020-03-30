拆標本、找昆蟲 北市環教中心帶學童找蟲去

在都市的水泥叢林中，難以看見成群昆蟲翩翩飛舞。台北市學校環境教育中心舉辦「永續馬明潭-與昆蟲共舞」營隊，帶領學員進入馬明潭生態園區，近距離觀賞紅娘華、紫斑蝶，以及螢火蟲，從生命教育角度，培養學童尊重大自然。

台北市學校環境教育中心與永建生態教育學院合作，邀請昆蟲專家吳加雄、林衍德與學員一起拆解昆蟲標本、手繪昆蟲構造，進一步認識昆蟲特徵。除此之外，還帶領學員踏入馬明潭生態園區，近距離觀察屁股有根大吸管的紅娘華、翅膀上閃耀紫色光芒的紫斑蝶，以及螢光閃閃的螢火蟲，讓北市學生也有機會近距離窺探昆蟲奧妙。

學員鄭又寧表示，參加營隊最特別的地方，就是能近距離觀察昆蟲構造。學員楊家沄則說，去年也參加過昆蟲營，覺得昆蟲沒有想像中可怕，這次主動報名參加，很興奮能到野外觀察昆蟲。