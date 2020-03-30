注意！台20線台南玉井橋改建開工 封閉一半路面

台北市政府環保局近來悄悄撤除市區500個人行專用清潔箱，環保局強調這些垃圾桶大多使用成效低落，且常常被丟家戶垃圾，因此決定撤除。不過環保局此舉，引發民眾正反兩極評論，有民眾大表贊同，也有民眾質疑，少了垃圾桶相當不便，甚至可能在防疫期間導致民眾亂丟用過的口罩，意外造成防疫破口。

2020-03-30 00:42