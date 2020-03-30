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注意！台20線台南玉井橋改建開工 封閉一半路面
公路總局第五區養護工程處今天表示，台南市玉井區台20線玉井橋即將改建，工程預計4月1日開工，屆時將只開放一半路面通行，呼籲民眾留意減速慢行。
第五區養護工程處曾文工務段段長謝忠和 指出，工程預計明年年10月2日竣工，工期550日曆天，採原橋梁維持改道通行的半半施工方式，將先行施做上游側東行方向。
用路人行經該路段時，應依道路指示標誌減速慢行，工程改建辦理期間造成不便敬請見諒，並請多利用幸福公路APP及公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）查詢路況並隨時注意收聽廣播訊息。
台20線35公里527公尺處玉井橋，位於台南市玉井區，是進出玉井地區及南橫公路的重要橋梁，橋長160公尺，原橋為第1代及第2代橋梁所組成，因河床沖刷造成第1代橋墩基礎裸露，納入「省道改善計畫-橋梁安全可靠度提升與延壽」計畫辦理部分改建，以維橋梁及用路人安全。
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