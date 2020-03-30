假日收費路邊停車格 清明連假新北照常收費

清明連假即將到來，新北交通局指出，4月2日起4月5日一連4天，新北假日收費的路邊停車格、觀光及商圈區域路邊收費停車場，仍照常收費，以維持停車格周轉率；其餘平日收費路段則不收費。

交通局指出，包含板橋、中和、金山、新莊、林口、五股、八里、泰山、三峽、鶯歌、淡水、汐止、深坑等區的假日收費路邊停車格，連假期間仍照常收費，以收費告示牌面公告時間計收停車費。

停車營運科長許芫綺說，連假期間請駕駛人注意停車的路段是否收費，若停在收費路段離開時卻未見繳費單，民眾可利用行動支付App、全國繳費網，線上查詢繳費。

許芫綺表示，新北交通局3月1日起推出「滿2送5、新用戶再享88折」行動支付優惠活動，若以行動支付繳路邊停車費2筆，第2筆停車費現省5元，新用戶還可享88折優惠，活動至今年6月底止。

不過近期因新冠肺炎關係，交通局說，若「居家隔離」和「居家檢疫」者，無法外出繳納新北市路邊停車費、辦理身障銷單，可撥打1999、0800-007-550，或是透過市長信箱提供車號及身分證等資料，就可申請繳費期限展延15天。