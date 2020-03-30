中和民有街一帶排水系統完工 民眾不怕再淹水

新北市中和民有、民治、民享街地區，原地下排水系統設施老舊加上地勢低窪，去年5月20日強降雨造成該地區淹水，居民苦不堪言。中和區公所進行側溝清淤，埋設民有、民治街共174公尺的長排水截流管，工程在近期完工，希望在防汛期到來時，有效改善該區水患。

工務課課長陳亦揚指出，該區既有排水系統主系統主截流全部匯集在民享街，本次埋設1000mm管涵在民治街30到130號長度108公尺、民有街82號等66公尺，利用截流分流概念改善排水系統及增加滯洪容量，以提高排水效益，大力解決淹水問題。

陳亦揚強調，因地下管線障礙複雜是多年無法打通的主因，感謝台灣自來水公司、台電北南區營業處等大力協助遷移管線，更感謝居民包容施工期間諸多不便與支持，使得工程得以提前兩個月完工，也順便翻新老舊路面。

中和區長賴俊達表示，民有、民治、民享街低漥地區，排水系統集中在民享街排往中山路，且原有排水溝已老舊，每逢強降雨民享街86、88巷附近更因地勢低窪，每逢大雨必淹，造成交通不便，居民進出感到十分困擾。所以，去年公所加強辦理易淹水地區側整建工程，今年年初以來工程以貫通該區域整體排水系統為規劃，包含側溝加大整建及清淤工程等等，居民不必再擔心半夜的滂沱大雨聲。

住在民享街莒東社區的簡先生說，工程在3月初就已經打通排水路，日前凌晨3點的大雷雨居然沒有淹水讓附近住戶感到驚訝，工程真的有效。