被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

永和區是新北市面積最小的行政區，卻是台灣人口密度最高的三級行政區，不僅地狹人稠，對許多外地人來說更是「迷宮」，批評永和道路規劃和市容的言論也屢見不鮮。但許多當地人對此則不以為然，高喊「生活機能無區能敵」。

一名PTT網友在八卦板發文「永和為何崩壞」，貼出一篇稱「永和從花園城市走鐘成台灣百慕達」的文章，並指出造成這個結果不能只怪城市規劃，而是永和人「自我管理有問題」。

他表示，永和路上很髒亂，就算每個巷子裡都貼有「請保持清潔」或「清理狗便」的公告也沒用，進巷弄裡約有八成機會遇到垃圾堆，或道路兩側都是沒人清理的泥巴。他認為這是在地居民沒有做好環境管理的緣故，雖然里長、鄰長會定期清掃，但畢竟能力有限，「如果居民連自掃門前雪的意願都沒有，那也難怪這個城市的樣貌會令人感到崩壞」，並悲觀的說「覺得整區打掉重練可能才是解方」。

對此，網友推文紛紛貢獻自己的觀點，「沒都市規劃的永和，發展卡住了」、「說真的，花園城市也不是好東西，但永和道路太爛」、「台灣多數城市都差不多，問題是永和人口密度太高了，把雜亂的效果增強放大很多」。

住在被稱為「台灣百慕達」的地方，臉書社團「我是永和人」裡也引發諸多正反討論。「從小就在訓練記路認路選路線」、「走得出來，才是正永和人」、「我在永和走路都要帶GPS」，還有永和媳婦表示，「嫁來第二個月，有次在永和迷路，問了三四個人才順利回到夫家。」

但有更多在地人為永和「平反」，舉出永和的各種優勢。「永和勝在離台北市近、生活機能好，迷路正常，幾次就會走了」、「在永和鑽小路是種樂趣，而且怎麼鑽都能到我想去的地方」、「如果這麼差就不會是全台灣人口密集度高的一個區，房價還貴得嚇死人」、「永和的學校，哪間不是升學率極高的名校」、「住過永和的都好難搬到其他地方，畢竟這裡是地靈人傑的好所在」。

也有居民認同沒公德心的人很多，「確實地上很多屎，走路看地上比看前方重要」，另有人指出住在永和最大的困擾，「永和不會髒亂啊，頂多就是車位很難找」、「永和生活機能很好，就是無法開車出門覓食，根本沒有路邊停車位」。