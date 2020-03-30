憂成防疫破口 北市議員籲婦幼展停辦

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市議員發現婦幼展將在4月至6月舉辦，其中北市有3場，建議北市府要求業者停辦，否則恐成防疫破口。衛生局今天說，會通報中央及告知業者防疫措施。

時代力量北市議員林穎孟、黃郁芬上午召開記者會。林穎孟表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心25日宣布室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染風險。

林穎孟說，從相關訊息發現，以嬰幼兒、孕婦等為主的婦幼展將從4月初至6月底在台北、台中、高雄舉辦，共7場，其中3場在台北市舉辦，地點為台北世貿中心、南港展覽館，因中央已建議室內100人以上集會活動應停辦，北市府應依傳染病防治法要求業者停辦，否則展區可能成防疫破口。

黃郁芬表示，其中3場婦幼展4月初、5月間將在台北市舉辦，前往觀展的多是孕婦等，可能有多人群聚，釀成防疫破口，也因疫情持續嚴峻，許多參展廠商希望停辦，策展單位卻未提出因應作法，造成廠商無所適從，北市府應拿出魄力要求策展業者停辦。

出席記者會的衛生局疾病管制科長余燦華說，依傳染病防治法規定，地方主管機關是可採取作為，因仍在防疫期間，須先通報中央疫情中心，會把議員建議通報中央，也會把中央近期防疫措施告知業者。