防疫怕變髒亂點 北市撤500個人行道垃圾桶

新冠肺炎疫情延燒，台北市環保局近日悄悄撤掉市區500個人行道垃圾桶。台北市長柯文哲今天說，防疫期間垃圾量增加，部分垃圾桶清理速度趕不上丟垃圾的速度，所以先撤掉。

柯文哲上午出席「延壽I區首件真誠磋商代拆案記者會暨拆除典禮」，在典禮開始前接受媒體訪問，做上述表示。

目前台北市約有2000個行人專用清潔箱，供民眾方便丟垃圾，不過，隨著新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台北市環保局近日悄悄撤掉500個垃圾桶。

柯文哲表示，疫情期間，發現很多人都將口罩丟到垃圾桶內，甚至有居家檢疫者把家庭垃圾拿到垃圾桶丟，「所以後來是這樣，如果是清得速度很快的，那就保留」，清理速度不夠快的，基於防疫考量就先撤掉。

環保局則指出，拆除的垃圾桶多是被丟很多家戶垃圾，防疫期間，為免垃圾桶成市區髒亂點，才決定拆除。至於疫情和緩後是否復設，則會再評估。