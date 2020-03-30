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不同意戶最後點頭 延壽國宅I區都更案今天開拆
位於台北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意，實施者中華工程向北市府提出代拆，原本醞釀今年4月執行強拆，但是歷經多次溝通、協商，不同意戶態度放軟，同意都更並配合搬遷，完成整合的最後一哩路，今天舉行拆除典禮，市長柯文哲也到場致詞，形容今天是一個里程碑，北市府態度是都更一定要做，且依法行政、展現公權力。
位在民生社區的延壽國宅I區，基地面積4780平方公尺，7層樓建物，總計203戶，原本鑑定是海砂屋，後又被解除列管，但都更案持續推動，如今拆除後，將興建為24層的鋼骨大樓，共計290戶。
中華工程表示，感謝北市府協助，跟不同意戶持續說明，終於完成都更的最後一哩路，促成社區重生的曙光，歷經近10年等待，今天終於正式拆除，全案預計3年完工。
市長柯文哲致詞提到，延壽國宅I區多達203戶，是相當有規模的案子，實施者進場至今約9年，但住戶一直無法整合，去年8月向北市府申請代拆，北市府當然依法行政、展現公權力。
柯文哲也說，台北市代拆有標準流程圖，2次私調、2次公調，經過不停磋商，最後3戶不同意戶也同意了，所以就不用由政府強拆。
柯文哲表示，北市府的態度是都更一定要做，反正就按照流程圖，不是說無理的把你強拆，今天這是一個里程碑，未來面對不同意戶，北市府就是依法行政，只要態度清楚，很多事情還是會解決。
延壽國宅I區曾被鑑定為海砂屋，一名李姓住戶回憶，當年入住不到半年，就出現混凝土掉落、鋼筋裸露的狀況，甚至有水泥無預警崩落，砸在住戶床上，讓大家膽戰心驚，終於都更感到開心。
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