金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

新北市金山區公所今晚安排在金山老街消毒，希望有助攤商和遊客安心。有攤商抱怨，生意已經很難做了，現在「更害我們沒飯吃了」。

中央流行疫情指揮中心下午公布，第268例確認個案2月29日傍晚有去逛金山老街，引起當地商家一陣騷動。

有商家說，相信那名個案當時到金山老街，不是有意的，希望大家不要惡意謾罵，多一點關懷，最重要的大家還是多多來金山逛逛走走。

新北市金山老街十多天前曾誤傳有歐洲返台女子去遊玩，區公所全面消毒；今天傳出確診個案「足跡」來過金山老街，區公所再次安排消毒。