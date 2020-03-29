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北市率先推防疫計程車 黃珊珊：中央與縣市跟進

中央社 / 台北29日電

因應新冠肺炎，台北市率先推出防疫計程車、防疫旅館，而居家檢疫者家人若住一般旅館，還能領有補助，副市長黃珊珊今天說，很多政策後來中央與其他縣市政府跟進。

黃珊珊今天在臉書上表示，從1月21日第一例確診至今，台北市疫情指揮中心召開17次會議，疫情病變會議也開了24次，很多防疫措施與紓困方案是各局處在會議中共同研商，如防疫計程車、安心7000專案就是台北市先推動，後來中央與其他縣市政府跟進的政策。

黃珊珊臉書上傳一段影片，她則在影片中說明政策形成緣由，防疫計程車、防疫旅館都是因應現實遇到的困難而想出的解決之道。她說，許多居家檢疫者仍有就醫需求，但中央一開始未有相關配套，導致這些居家檢疫者自行就醫，「里幹事就嚇死了」。

因此，台北市交通局向計程車業者溝通，包括給予相關津貼，以及若計程車司機染疫後的相關補償等，黃珊珊說，後來台北市政府就與業者簽訂合約，推出防疫計程車。

安心7000專案的由來則是防疫旅館數量不夠，黃珊珊說，某天她看到自己朋友在臉書貼文，分享在旅館住宿的情況，她好奇詢問，才知道朋友的孩子剛從國外回來，但家中只有一套衛浴，所以將家裡留給需要居家檢疫的孩子，而朋友到旅館居住，還能正常上下班。

黃珊珊說，朋友的狀況讓她靈光乍現，開始推動安心7000專案，只要居家檢疫者的家人到一般旅館居住，既可解決防疫旅館量不足問題，還能促進觀光業消費，因為旅宿業受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，真得很慘。

她表示，只要居家檢疫者的家人到旅館居住，一天就會給予補助新台幣500元，14天總共是7000元。

影片最後，黃珊珊表示，剛開始扛下防疫重任時有一點緊張，但一點也不慌亂，因為在她左側是衛生局長黃世傑、右側是聯合醫院副總院長璩大成，後方則是市長柯文哲，加上台北市公務員非常優秀，只要命令與方向清楚，都能迅速完成任務，所有事情按部就班地進行。

黃珊珊 計程車 居家檢疫

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