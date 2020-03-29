紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

紐西蘭總理傑辛達·阿爾登（Jacinda Ardern）日前在臉書專頁分享口罩的製作過程，意外曝光機器是來自台灣鶯歌的權和機械，廠長高大偉說，去年1月出口給紐西蘭的客戶，因疫情關係客戶還有再加訂，但一切以台灣為優先。

高大偉表示，起初被問到是否有出口給紐西蘭時有「愣了一下」，追查資料才發現是去年1月交的設備，除了紐西蘭客戶外，泰國、香港、新加坡、杜拜、菲律賓等國家的有來加訂製作口罩的機器。

高大偉也說，台灣生產製造口罩的機器品質較好，不論是材料或是穩定性，若跟大陸相比較，台灣設備的質量憂鬱大陸，像是鋁合金都是挑最好、最高標來製造，大陸可能使用比較不好，交機後比較不會有問題，產能會有穩定性。

今年初新冠肺炎疫情爆發後，權和機械也加入國家隊行列，行政院長蘇貞昌更是前往視察，高大偉指出，目前已完成37套設備，政府陸續有再追加生產醫療用口罩的設備，目前有討論到要採購N95的設備，不過還沒有決定。

由於國外疫情嚴重，高大偉表示，國外客戶陸續有訂購較特殊像是鴨嘴式的口罩，但現在訂單都接到8、9月，每天都有人在生產線做機器，晚上也要趕工製作，不過外國客戶都願意等待。

高大偉說，雖然外國客戶願意依據先後順序等待設備，不過目前會先以台灣的政府優先，其他的就按照原來訂單的先後順序排成下去安排。