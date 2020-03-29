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新北市五股啟用「新五籃球場」 24小時開放夜間不斷電

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市五股「新五籃球場」今天啟用。圖／陳明義服務處提供
新北市五股「新五籃球場」今天啟用。圖／陳明義服務處提供

新北市五股「新五籃球場」今天由市議員陳明義等人啟用，這座新球場24小時開放，且夜間不斷電。

五股高架橋眾多，陳明義一直思考該如何活化橋下空間，其中新五路是他每日跑行程必經之地，發現橋下綠美化的植物因日照不足而枯萎，覺得很可惜，有一次在車上聽到歌手周杰倫的歌，忽然想到周董常在市民大道打籃球，給了他改造成如同市民大道籃球場的想法。

2018年10月陳明義邀請相關單位會勘，起初各單位代表都不看好，認為即使建好也可能無人使用，成為蚊子球場，但陳明義評估地方意見，依然認為有需求，因為五股雖有公民會館、防災體健公園2處公用籃球場，但場地略偏，而這塊地正好在市中心。

經過1年多爭取下，小於獲得市府補助700萬工程費，在五股區公所協助下，今天球場得以啟用。區長莊茂坤說，這是一座24小時全時段開放的籃球場，晚上6點到隔天清晨6點全程開放不斷電，喜歡籃球、沒有籃球就吃不下飯、睡不著覺的球友可以盡情使用。

新北市五股「新五籃球場」今天啟用，24小時開放、夜間不斷電。圖／陳明義服務處提供
新北市五股「新五籃球場」今天啟用，24小時開放、夜間不斷電。圖／陳明義服務處提供
新北市五股「新五籃球場」今天啟用。圖／陳明義服務處提供
新北市五股「新五籃球場」今天啟用。圖／陳明義服務處提供

陳明義 綠美化

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