超前部署防疫措施 新北清明部分轄區仍提供接駁服務

因應新冠肺炎疫情及清明掃墓人潮，新北市長侯友宜今前往八里慈恩納骨塔視察防疫作業執行情況，除了感謝工作人員辛勞外，也鼓勵民眾利用線上追思系統弔念祖先，避免群聚感染，另外，新北部分轄區仍提供接駁車服務，並已做好防疫部署，盼民眾配合遵守。

下周就是清明節，因應地方需求及提供更方便的祭祀環境，慈恩納骨塔完成增前電梯工程及聯通道路，待申請使用執照其相關檢驗完成後，即可開放使用，讓年長及行動不便民眾，可搭乘電梯上樓祭祀。

侯友宜前往現場視察時表示，儘管清明祭祖是一年一度的大事，但在疫情嚴峻期間，市府以保護市民健康安全為優先考量，除超前部署各樣防疫措施，也鼓勵民眾多利用線上追思憑弔先人，避免人潮聚集。

新北市民政局長柯慶忠表示，民眾除了可利用線上系統追思、弔念先人外，各納骨塔已完成戶外棚架搭設，設置供桌且每桌皆隔1公尺以上距離，盼民眾盡可能在戶外祭祀。

若有進塔憑弔需求，也須配合防疫作業佩戴口罩、酒精消毒、測量體溫，並依照塔內管制動線分流進入，每支納骨塔濃時進塔人數上限為50人，並呼籲民眾切勿在塔內久留。

另外，各地也配合防疫措施減少或取消接駁專車路線，仍有提供接駁服務的轄區，除增加接駁車數量、每班次管控人數，減少同時乘車人數外，民眾也須配合量體溫、戴口罩及酒精消毒等防疫作業。

目前有提供接駁服務的轄區有蘆洲、三峽、八里、土城、坪林、貢寮、瑞芳、樹林、鶯歌、五股，其中，林口、石門及汐止地區接駁路線，為新北新巴士一般公車路線。

民政局呼籲，防範疫情擴散，盼民眾分流提前後延後祭拜，不要集中在清明節連假掃墓，並遵守搭乘接駁車及各交通疏導路段相關規定，避免增加管制區周邊道路車流及行車時間。