醫師警告勿掃墓到全家下去陪祖先 侯友宜：贊同不返鄉

下禮拜就是清明節，面對新冠肺炎疫情持續延燒，許多民眾為「該不該返鄉掃墓祭祖」問題傷透腦筋，醫師蘇怡寧及陳木榮皆在臉書向民眾喊話，希望大家今年不要返鄉掃墓，對此，新北市長侯友宜表示，為避免交叉感染，非常贊同此作法，並鼓勵民眾使用線上祭拜方式惦念祖先。

蘇怡寧表示，目前70歲以上老人的死亡率約為12.8%、80歲以上老人的死亡率為20.2%，若家中長者知道你堅持不回去掃墓，是為了他們的安全，這樣不但有說服例也顯示你自己的孝心，「為了孩子以後可以常常見到阿公阿嬤，今年不要回去。」

陳木榮也以一位媳婦轉述婆婆說法，「不會那麼倒楣的，不要理由那麼多，如果妳不到，那孫子回來就好，祖先跟親戚都在看，沒去掃墓就是不孝」為例，面對這種根深蒂固掃墓觀念的長輩，要打「保護長輩」牌。

對於「沒去掃墓就是不孝」的傳統觀念，陳木榮表示，若逝世的先人知道後輩子孫去掃墓會有危險，一定會阻止子孫返鄉祭祖，「千萬不要掃墓掃到全家族的人都直接下去陪祖先，這個也『真的太孝順了一點』。」

侯友宜視察八里納骨塔時，針對醫師們在臉書呼籲民眾今年不要返鄉掃墓，侯說，他非常贊成醫師們提出的建議，避免在清明掃墓時，因大量人潮造成交叉感染，此外，開車前往中南部也會造成人潮、車潮的擁擠。

侯說，還是鼓勵大家盡量用線上祭拜或遙祭的方式，今年以簡單、隆重肅穆的心情來祭拜祖先，不一定要返鄉，「記得醫生的叮嚀，防疫期間多包容體諒」，心誠則靈，相信祖先也希望後輩子孫身體健康。

另外，自新北市民政局推出線上祭祖系統後，人潮較以往減少近7至8成，沒來的民眾都是用線上祭祖的方式，對祖先遙祭；到現場祭拜的民眾也以戶外為主，空間較通風、間距可以拉大，一切以防疫為最主要的考量。