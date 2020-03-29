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機械系畢業返鄉養九孔 蔡昌憲堂兄靠貢寮鮑闖出一片天

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
藝人蔡昌憲（左）為自家堂兄蔡家源（右）所飼養的貢寮鮑贊聲。圖／新北市漁業處提供
藝人蔡昌憲（左）為自家堂兄蔡家源（右）所飼養的貢寮鮑贊聲。圖／新北市漁業處提供

新北市貢寮漁二代的蔡家源，儘管求學期間離開家鄉，但從小追隨父親腳步協助養九孔，假日也會回家幫忙，完成學業後即刻返鄉接手家中事業，除養殖九孔也出海釣魚，並在今年3月擁有專屬漁船，蔡家源表示，貢寮鮑養殖是可永續經營行業，盼更多漁二代及青年一起投入，讓在地品牌持續發光發熱。

藝人蔡昌憲堂兄、綽號「大鼻哥」的蔡家源大學時就讀電機系，但因興趣愛好且從小受到父親影響，畢業後隨即返鄉接手家裡的養殖事業。

蔡表示，2003年貢寮鮑發生疫病造成產業蕭條，許多養殖戶頓時失去生計，他也轉行從事水電工作，為拯救貢寮鮑問題，市府重新研發疫苗，並與貢寮區漁會及養殖戶合作，打掉重練重新養殖。

貢寮鮑產業逐漸復甦後，蔡家源也重回貢寮鮑養殖產業，並透過產銷履歷驗證及使用生產追朔條碼來增加消費者對自家產品的信心，另外，蔡也與連鎖量販店合作並在網路上行銷，以多元化行銷模式創造更大利潤。

除了鑽研養殖產業，蔡家源也出海釣魚，並在今年3月實現自己的願望，擁有專屬的「大鼻子號」漁船，希望未來出航能滿載而歸。

蔡家源指出，目前返鄉從事漁業的青年仍不多，主要還是老一輩的漁民在做，但他觀察到在產官學共同努力下，貢寮鮑養殖是個能夠永續發展的行業，期盼能鼓勵更多漁二代及青年一起投入這個產業。

新北市農業局長李玟表示，寮鮑養殖產業是新北重要養殖產業，市府也從2014年投入貢寮鮑的宣傳，希望讓民眾能更認識貢寮鮑，進而吸引更多在地青年返鄉從事相關行業。

農業局表示，目前市府積極協助漁民與網路平台廠商做媒合，在平台、自家網路網頁做行銷外，也有網路團購通路，而實體通路方面，市府則與安永生技合作，讓民眾能在安永生鮮超市可買到限量冷凍九孔。

澳底漁港邊蔡家源正在整理新建下水的大鼻子號漁船，為下次的滿載而歸做準備。圖／新北市漁業處提供
澳底漁港邊蔡家源正在整理新建下水的大鼻子號漁船，為下次的滿載而歸做準備。圖／新北市漁業處提供
蔡家源（圖）自父親手上承接下的貢寮鮑養殖池，這裡承載他滿滿的成長回憶。圖／新北市漁業處提供
蔡家源（圖）自父親手上承接下的貢寮鮑養殖池，這裡承載他滿滿的成長回憶。圖／新北市漁業處提供

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