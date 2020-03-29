快訊

直播／我今日又新增15例確診、14例境外1例本土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意荷包！保安林地隨意開墾 可處60萬元及5年有期徒刑

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
貢寮區保安林地日前遭人非法侵佔並架設餵攝設施，新北市農業局接獲後即刻前往拆除。圖／新北市農業局提供
貢寮區保安林地日前遭人非法侵佔並架設餵攝設施，新北市農業局接獲後即刻前往拆除。圖／新北市農業局提供

新北市貢寮區保安林地遭人非法侵佔並架設餵攝設施，甚至還飼養老鼠就為誘拍夜行性猛禽及鳥類，新北市農業局接獲舉報後即刻拆除設施，並表示保安林管制嚴格，若觸法恐處最高60萬元罰緩或5年以下有期徒刑。

日前有民眾舉報位於東北角暨宜蘭海岸國家風景區，第1004號公有貢寮區保安林地，遭到非法侵佔並搭設餵攝設施及挖設池塘，且還在設施旁長期飼養老鼠，來誘拍夜行性猛禽及其他前來飲水的鳥類。

農業局長李玟表示，接獲通知到就即刻前往現場拆除違法設施，由於還未逮補到架設設施之人，因此先張貼公告盼不肖人士勿再侵入保安林地造成破壞。

由於架設餵攝設施，會改變或影響受到餵食動物的覓食能力，恐因「騷擾」當地生態行為而觸犯相關法令，不僅社會觀感不佳，也會造成食物鏈及生態破壞。

未來市府也會持續與當地里長、林務局及生態團體合作，加強巡護保安林環境，也避免市有土地遭到不法佔用。

農業局林務科長黃嘉文解釋，保安林地屬於飛砂防止保安林，是為阻絕或過濾強風所攜帶砂粒，以保護農田、房舍等公共設施遭到飛砂掩埋。

若民眾在保安林擁有土地所有權，儘管為自家土地，但依森林法第30條第1項規定，無主管機關核准或同意，不得於保安林伐採、傷害竹、木、開墾、放牧，或挖掘或採取土、石、草皮、樹根，違反者將依同法第56-1條規定，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

若同本個案在保安林無土地所有權，卻進行開墾、佔用等行為，恐觸犯刑法，將依照森林法第51條規定，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科60萬元以下罰金，農業局表示，保安林管制嚴格，呼籲民眾切勿以身試法。

貢寮區保安林地日前遭人非法侵佔並架設餵攝設施，目前違法設施已拆除清理完畢。圖／新北市農業局提供
貢寮區保安林地日前遭人非法侵佔並架設餵攝設施，目前違法設施已拆除清理完畢。圖／新北市農業局提供
貢寮區保安林地日前遭人非法侵佔並架設餵攝設施，新北市農業局接獲後即刻前往拆除。圖／新北市農業局提供
貢寮區保安林地日前遭人非法侵佔並架設餵攝設施，新北市農業局接獲後即刻前往拆除。圖／新北市農業局提供

延伸閱讀

先生揚言要同歸於盡 妻子飽受精神痛苦訴請離婚判准

「無牙老虎」當御史 監委拿一把不利的刀

「無牙老虎」當御史 拿一把不利的刀

食品加工廠過期冷凍豬肉再製培根 5萬880公斤流入市面

相關新聞

超前部署防疫措施 新北清明部分轄區仍提供接駁服務

因應新冠肺炎疫情及清明掃墓人潮，新北市長侯友宜今前往八里慈恩納骨塔視察防疫作業執行情況，除了感謝工作人員辛勞外，也鼓勵民...

醫師警告勿掃墓到全家下去陪祖先 侯友宜：贊同不返鄉

下禮拜就是清明節，面對新冠肺炎疫情持續延燒，許多民眾為「該不該返鄉掃墓祭祖」問題傷透腦筋，醫師蘇怡寧及陳木榮皆在臉書向民...

機械系畢業返鄉養九孔 蔡昌憲堂兄靠貢寮鮑闖出一片天

新北市貢寮漁二代的蔡家源，儘管求學期間離開家鄉，但從小追隨父親腳步協助養九孔，假日也會回家幫忙，完成學業後即刻返鄉接手家...

注意荷包！保安林地隨意開墾 可處60萬元及5年有期徒刑

新北市貢寮區保安林地遭人非法侵佔並架設餵攝設施，甚至還飼養老鼠就為誘拍夜行性猛禽及鳥類，新北市農業局接獲舉報後即刻拆除設...

個人計程車行購領酒精 新北限量6千瓶

新冠肺炎疫情仍未趨緩，個人計程車行並無雇主提供酒精防疫，新北交通局表示，3月31日起開放新北市個人計程車行司機購領消毒酒...

新北修正借高灘地的保證金 原因與韓國瑜有關

高雄市長韓國瑜去年9月在新北三重幸福水漾公園舉辦造勢活動時，因參加民眾過多導致草皮受損，但保證金僅有1萬元遭到批評，新北...

新北忠烈祠春季祭典 直播現場邀烈士家屬線上悼念

新北市今於淡水忠烈祠舉辦春季祭典，因應新冠肺炎疫情，這次祭典儀式採精簡化，並首度以直播方式避免烈士家屬群聚，而原訂今併辦...

北市科技執法取締逾2萬件 今年將增4處

台北市去年陸續啟用自強隧道、辛亥隧道等4處科技執法，今年擴大辦理，已確定在台北車站北側公車停靠區抓違停，取締大貨車駛入建國高架道路，另新增2支固定式照相桿於辛亥路三段、中山南路，預計年底完工。

新北教師甄選 延到6、7月辦理

5月有密集的高國中小教師及幼兒園契約進用人員甄選考試，新北市長侯友宜昨天宣布延至6月下旬到7月間再舉辦，避免疫情高峰期群聚感染，教育局已發布公告。

謊稱居檢叫救護車 可惡！「可開罰」

新北板橋部分民眾謊稱居家檢疫患者叫救護車就醫，消防員花大半小時穿好防護衣，才發現只是想搭免費救護車；也有女子和男友吵架，打電話聲稱有就醫需求，最後卻是惡作劇。消防局指謊報或無故撥打可開罰，但如果真就醫則無法可罰。

星期評論／不便民、不環保 北市智慧停車格 半套智慧

台北市長柯文哲推動智慧城市，開放全市成為實驗場域，但上路半年多的智慧停車格，最被詬病的竟是名不副實，根本「不夠智慧」，還被抱怨浪費紙張不環保，不夠便民。

北市5月觀光紓困 可幫導遊找短期工作

新冠肺炎疫情嚴峻，觀光、旅遊業受嚴重衝擊，北市議員張斯綱指出，大部分的導遊都在放無薪假，中央雖安排充電課程，但多半是國內景點介紹，幫助不大，北市府應有對策，甚至將導遊納入居家防疫工作人員。北市就服處指出，市府可轉介臨時工作，做為6個月過渡期的工作。

熱門新聞

大白熊換口罩！嘉義市府：3確診境外移入無社區接觸

基隆台62萬瑞、基隆港東岸聯外道2處區間測速 11月上路

影／苗栗市街景排隊不是買口罩 他們是繳停車費

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

影／揪心！10歲小女生幫媽媽剖蚵 一上午才賺100多元

台南市爆發今年第3場禽流感 後壁撲殺中小鵝3千多隻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。