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注意荷包！保安林地隨意開墾 可處60萬元及5年有期徒刑
新北市貢寮區保安林地遭人非法侵佔並架設餵攝設施，甚至還飼養老鼠就為誘拍夜行性猛禽及鳥類，新北市農業局接獲舉報後即刻拆除設施，並表示保安林管制嚴格，若觸法恐處最高60萬元罰緩或5年以下有期徒刑。
日前有民眾舉報位於東北角暨宜蘭海岸國家風景區，第1004號公有貢寮區保安林地，遭到非法侵佔並搭設餵攝設施及挖設池塘，且還在設施旁長期飼養老鼠，來誘拍夜行性猛禽及其他前來飲水的鳥類。
農業局長李玟表示，接獲通知到就即刻前往現場拆除違法設施，由於還未逮補到架設設施之人，因此先張貼公告盼不肖人士勿再侵入保安林地造成破壞。
由於架設餵攝設施，會改變或影響受到餵食動物的覓食能力，恐因「騷擾」當地生態行為而觸犯相關法令，不僅社會觀感不佳，也會造成食物鏈及生態破壞。
未來市府也會持續與當地里長、林務局及生態團體合作，加強巡護保安林環境，也避免市有土地遭到不法佔用。
農業局林務科長黃嘉文解釋，保安林地屬於飛砂防止保安林，是為阻絕或過濾強風所攜帶砂粒，以保護農田、房舍等公共設施遭到飛砂掩埋。
若民眾在保安林擁有土地所有權，儘管為自家土地，但依森林法第30條第1項規定，無主管機關核准或同意，不得於保安林伐採、傷害竹、木、開墾、放牧，或挖掘或採取土、石、草皮、樹根，違反者將依同法第56-1條規定，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。
若同本個案在保安林無土地所有權，卻進行開墾、佔用等行為，恐觸犯刑法，將依照森林法第51條規定，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科60萬元以下罰金，農業局表示，保安林管制嚴格，呼籲民眾切勿以身試法。
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