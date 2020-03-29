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個人計程車行購領酒精 新北限量6千瓶
新冠肺炎疫情仍未趨緩，個人計程車行並無雇主提供酒精防疫，新北交通局表示，3月31日起開放新北市個人計程車行司機購領消毒酒精，首波限量6000瓶、每車限購1瓶，未來會視販售情形與台酒公司產製時程，再公告下一波購領訊息。
交通局說，個人計程車行運將欲購買酒精消毒，請在平日早上9時至下午5時依車籍登記的行政區，分別至新北市裁決處板橋、蘆洲、樹林、基隆辦公室及12個偏遠地區區公所購買，考量酒精囤放有一定風險，首波領購限量6000瓶。
運輸管理科長林詩欽說，新北市轄內3處計程車服務中心提供消毒水及噴灑器裝備，這次提供給個人計程車行運將領購的是600ml的75%防疫酒精，首波購買的運將還可獲贈1只100ml酒精噴霧瓶，方便方裝酒精、隨時消毒。
交通局指出，交通裁決處板橋服務中心受理土城、中和、永和、板橋、泰山、新店、新莊的車籍，每日限量600瓶；樹林辦公室受理樹林、鶯歌、三峽車籍，每日限量100瓶；蘆洲辦公室受理蘆洲、八里、五股、三重車籍，每日限量250瓶。
交通局說，基隆辦公室受理萬里、汐止、瑞芳車籍，每日限量100瓶；其餘12區則在區公所受理。運將領購時需出示個人計程車行行照正本，可幫代購其他個人計程車行份數，也須出示被代購的行照正本，輪替駕駛人不得購買。
交通局也說，先前也向新北計程車公會、車行及合作社業者統計酒精需求量，並向台酒訂購75%酒精，隸屬於合作社或車行的計程車司機，需向所屬的合作社或車行洽詢銷售資訊。
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