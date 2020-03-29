新北修正借高灘地的保證金 原因與韓國瑜有關

高雄市長韓國瑜去年9月在新北三重幸福水漾公園舉辦造勢活動時，因參加民眾過多導致草皮受損，但保證金僅有1萬元遭到批評，新北水利局日前提出修正保證金草案，未來出借草皮辦活動，將依據範圍大小，分別向租借單位收1、5、10萬的保證金。

新北水利局營運企劃科長廖英琦說，新北本來就有保證金的收費標準，但去年因為選舉事件，因此檢討保證金的標準，以前不論租借草皮多少大小，保證金通通都是1萬元，不符合比例原則，所以進行調整。

廖英琦說，修正過後將以面積大小分為3種保證金級距，未滿5千平方公保證金為1萬元，5千平方公尺以上、未滿2萬平方公尺保證金為5萬元，2萬平方公尺以上保證金為10萬元。

去年韓國瑜的造勢活動造成草地損害面積達500平方公尺，重新植草費用達7萬2000元，廖英琦表示，去年只收1萬保證金，不過租借單位最後有賠償重新植草費用，未來修正保證金後，相關修復費用就可直接從保證金扣除。

至於修正後保證金是否足夠，廖英琦說，夠與不夠很難評估，像是部分廣場是磁磚鋪面，壓壞後的修復費用高達數十萬元，若修復費用超過保證金10萬元，不足部分就會另行追償。

新北有許多河川高灘地，除了草皮外，還有籃球場、網球場、足球場等設備，廖英琦指出，若從事運動活動，保證金仍維持1萬元，但舉辦大型活動使用到像是足球場的草皮，就會以辦活動的方式，依據面積收取保證金。