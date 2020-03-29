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新北忠烈祠春季祭典 直播現場邀烈士家屬線上悼念
新北市今於淡水忠烈祠舉辦春季祭典，因應新冠肺炎疫情，這次祭典儀式採精簡化，並首度以直播方式避免烈士家屬群聚，而原訂今併辦的已故汐止分局警員薛定岳入祀典禮，則延至秋祭典禮合辦。
新北市民政局長柯慶忠表示，以往春祭典禮參與人數皆逾400人，今年受到疫情延燒影響，這次僅由市議會、軍警消單位、鄰近轄區淡水、三芝、石門、八里區長代表一同陪祭。
而原訂在今年春祭為已故汐止分局警員薛定岳併辦的入祀典禮，因疫情關係，延後至秋祭典禮再來合辦。
而樹林的新北市軍人忠靈祠春祭典禮，則由新北市副秘書長朱惕之擔任主祭官，向國軍靈位致意，場面隆重肅穆。
除了精簡化儀式，避免造成烈士家屬群聚感染的風險外，新北市也首度在「新北民政保平安」臉書粉絲團上，用直播方式，邀請烈士家屬線上觀看，一同悼念、追思。
祭典在新北市警察局樂隊及國樂團莊嚴的演奏聲中進行，新北市長侯友宜除了向烈士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，在宣讀祭文後，向為國家犧牲奉獻的先烈鞠躬表達感謝之意，典禮結束後，侯也向現場軍警消致意。
在防疫期間，參與祭祀典禮人員在進入淡水忠烈祠及樹林忠靈祠前，皆須量額溫、酒精消毒，並且全程佩戴口罩。
另外，為避免烈士家屬同時段聚集，市府也鼓勵悼念民眾在3月31日至4月日，上午8點至下午5點止前前往忠烈祠緬懷烈士，以分散人流，預防疫情擴散。
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