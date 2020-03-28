新北城鄉局整理遭占用國有地 綠化板橋鄰里
新北板橋區縣民大道三段2處國有地及住宅用地多年被封閉占用，新北市城鄉局經會勘後，納入「新北綠家園專案」，將原本髒亂遭占用的國有地整理綠化，提供更多綠地空間。
綜合規劃科科長陳柏君表示，2處地總計70坪，因鐵皮圍籬及停車占用多年，環境髒亂不堪，經會勘後納入新北綠家園專案辦理，由板橋區公所施作簡易步道，並辦理種植灌木草皮進行簡易綠美化，轉變成鄰里的綠地空間，今年3月完成，由板橋區公所維護管理。
城鄉局局長黃一平說，新北綠家園專案是針對閒置公有土地的簡易綠美化計畫，目前已完成超過310處，面積超過197公頃。將原先鐵皮圍籬及違占停車的公有地，轉變為綠地，提升都市鄰里風貌，為人口稠密的板橋地區提供更多綠地空間。
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