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柯文哲嫌YouBike2.0不能向下相容 交通局：高雄也要用

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市交通局1月15日在公館地區與台灣大學校內試辦公共自行車YouBike2.0，目前累計租借數已超過30萬次。記者翁浩然／攝影
北市交通局1月15日在公館地區與台灣大學校內試辦公共自行車YouBike2.0，目前累計租借數已超過30萬次。記者翁浩然／攝影

北市交通局1月15日在公館地區與台灣大學校內試辦公共自行車YouBike2.0，目前累計租借數已超過30萬次；不過，台北市長柯文哲昨於交通會報上抱怨，2.0版無法相容1.0版，1.0騎入台大不能還車更換2.0很不便，但木已成舟，柯最後說「沒關係啦，台北的經驗給其他城市參考」；對此，交通局長陳學台表示，相容問題思考很久，就是發現很難才另做一套新的，不只台北，現在高雄也準備導入2.0。

根據交通局統計，YouBike2.0初上路1個多月，累積租借次數達15萬次，如今近2.5個月已超過30萬次，平均每輛車每天租借次數也從8次提高到10次，顯示使用率有逐漸提高。

柯文哲表示，台大校內現在都是YouBike2.0車柱，沒有YouBike1.0車柱，那他在外面租1.0騎入台大校園怎麼辦？不能還的人會有什麼反應？不要怎麼處理？再騎出去嗎？其實1.0要跳2.0，他一直想不出有什麼方法，也覺得很麻煩，「理論上1.0、2.0版一定要向下相容，設計上一開始沒有想到這個問題」、「一開始設計就要想到會改版」。

對此，陳學台說，台大本來就沒有YouBike1.0版的車柱，過去騎1.0版進入校園，都是暫停，還車也都是到校外還，應該沒什麼問題；雖然新舊版本無法相容、相互還車，但在使用體驗上卻有延續及改善的巧思，包含車更好上鎖、調整座墊、不易弄髒手等，變速設計仍一樣令人熟悉等。

針對是否思考過相容問題，陳學台無奈地表示，北市YouBike上路10多年，10年前的科技要想像到未來發展保留擴充空間，坦白說很困難，2.0版正式上路測試前就思考很多相容可行性，但最後就是發現包含太陽能、感應操作主機在車上與柱子上的輕量化、電池供電等設計跟過往大不同，實在難以相容才乾脆重做一套新的，連App也獨立。

陳學台也說，2.0版上路初期確實有民眾騎很遠才發現不能還車感到不便，但近來加強告示與教學後，民眾已大致習慣，而台大開學後，校內使用量變高很多；另外，不只台北導入2.0版，高雄最近招標公共自行車也由微笑單車公司得標，預計也會採用2.0版。

YouBike 柯文哲

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