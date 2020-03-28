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YouBike系統不相容 柯文哲：對他地是寶貴經驗

中央社 / 台北28日電
北市公共自行車YouBike 2.0。記者翁浩然／攝影
北市公共自行車YouBike 2.0。記者翁浩然／攝影

北市交通局1月起在台大與公館地區試辦YouBike 2.0。台北市長柯文哲認為，1.0與2.0系統不相容，初始設計時就應想到，這對其他要推動公共自行車的城市而言，是個寶貴經驗。

台北市交通局運輸管理科長廖苑伶表示，試辦初期，民眾在使用上確實會有疑問，但經過宣導與推廣，目前反映都非常好，站在交通局立場，希望能盡快在台北市推YouBike 2.0。

柯文哲27日主持交通會報時突然詢問YouBike 2.0試辦情況，指台灣大學校園內全部都是2.0版本，若在校外租借1.0騎進校園，「不能還，這怎麼處理？有沒有踢到鐵板的案例？」

柯文哲說，「1.0要跳2.0要怎麼跳，我腦袋裡面怎麼想，都想不出方法，很麻煩」，坦言系統不相容，要將台北市現有的YouBike全面汰換成2.0，的確很困難。

他表示，未來捷安特要到其他城市推動公共自行車的話，要記住台北市YouBike系統不相容的故事。

柯文哲認為，這是台北市的寶貴經驗，足以讓其他城市參考。

台北市交通局長陳學台指出，高雄市要推動公共自行車，由捷安特得標推行YouBike 2.0，而高雄市目前有自己的一套系統「City Bike」同樣是兩套系統。

廖苑伶說，YouBike 2.0 試辦期間，每車每日週轉率高達10次，尤其開學後的使用度變高，民眾的滿意度也高，彙整資料後會再向柯文哲報告。

廖苑伶會後受訪時表示，若要讓民眾方便使用YouBike 2.0，站在交通局立場，希望能迅速推廣，特別是試辦成效的回饋與反映都相當正面。

為與一代區隔，YouBike 2.0車身為白色，租借方式也較多元，除悠遊卡租借，民眾可在手機下載App，使用掃描QR Code方式租借，臨時停車也不用再保管鑰匙，在車上拉起隨身鎖就可上鎖。

此外，2.0車柱無需電力，所以大街小巷都能裝設，訴求「更近更密」。

YouBike 北市 柯文哲

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