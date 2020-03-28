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柯文哲：關鍵周防疫挫咧等 口水戰一個月後再講

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天聯袂出席板橋惜食廚房揭牌，被問到偶爾和中央防疫不同調，侯友宜指國難當頭，防疫為重，其他都沒想過；柯文哲則表示和中央為防疫始終有聯繫，「要噴口水等一個月後完成防疫再來噴」。

柯文哲、侯友宜和衛生福利部長陳時中今天在板橋共同為惜食廚房揭牌，會後陳時中送便當到新莊部立台北醫院，柯文哲、侯友宜則留下受訪。

媒體詢問柯文哲對民眾黨要求撤換陳時中的意見，也質疑兩人會場少互動。「吼，你們挑撥離間。」柯文哲苦笑說，他和陳時中出身醫界常見面，彼此很熟，他每天上班和太太也不必講什麼。至於撤換陳時中一事他馬上說「我哪有講？後來我去問過，人家也沒有這樣講，現在媒體操作太厲害了，人家只是說我們兩個意見不一樣而已。」

有媒體問陳時中戴反口罩，問柯文哲戴錯又反過來戴可以嗎。柯文哲愣了一下反問「這什麼題目？妳問了一個我不會犯的錯誤，我不知道該怎麼回答」隨後又說「問一些比較有水準的題目好了」。

柯文哲說，疫情每天變化，防疫不是靠久久開會一次，他和行政院副院長陳其邁幾乎每天聯絡，疫情軍機瞬息萬變，有問題電話馬上溝通，目前為止做的還好。他認為未來一周是最危險的時候，目前確診個案以20為基準逐日上升，如果沒有破口，第二波就過關了，至於口水戰，一個月後再來，現在防疫我們都「挫咧等」。侯友宜則在旁緩頰說「我們好好防疫、好好防疫」。

侯友宜在現場不斷和陳時中交談。他說，他向陳時中反映地方執行碰上的困難，新北和中央合作基本上沒有問題，陳時中他很辛苦，但還是有些沒有辦法看到的地方，地方要協助補位。他以棒球比喻中央地方合作。如同惜食廚房成立，台北出房子、新北出菜，然後做好分送給雙北，都是好事情。

他說，防疫只能「過」，不能「不及」，下階段準備做什麼，不管它會不會發生，都要做好準備，不要等發生再說「早知道」，早知為什麼不早做？為了預防先做到位，比較重要。

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