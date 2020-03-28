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陳時中送「燒的」便當 禮輕情意重感謝第一線醫護
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今中午以「惜食台灣行動協會」成員身份，送便當到衛福部台北醫院，他感謝醫護同仁站在第一線的努力，指這便當還是「燒（熱）的」，「禮輕情意重」，表達社會對第一線人員的肯定，惜物第一線感受到社會溫暖，工作時更有精神。
陳時中離去前接受媒體提問覺得雙北合作狀況？陳時中說，方法不太一樣，可是目標都是一致的，雙北中央合作都很好。
「惜食台灣行動協會」結合國際扶輪社力量，積極與衛福部、台北市和新北市政府合作，在防疫期間，擴大原定的弱勢送餐服務，優先送餐給醫療人員。惜食廚房每日300個愛心便當，分送不同醫院。陳時中是惜食協會創始會員，2月中他首先向惜食協會提出，以行動送愛心便當來關懷居家隔離、支持醫護人員的想法。
立委蔡壁如是剛加入的會員，她表示，協會2015年成立，運用台北市政府的閒置地（新北市板橋區莊敬路31號）當惜時廚房，2016、17年就開始在台北市關懷弱勢，送過19萬個便當。
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