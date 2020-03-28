疫情影響初逢落雷…貓纜運量雪上加霜 推優惠引客要等等

台北市貓空纜車昨天（27日）下午初逢今年春雷，今年首次因落雷停駛，今天早上天公不作美，再次下起雷雨也讓原本假日本開8點半就開放的貓纜，延後到11點半才開始營運；貓纜管理中心坦言，靠觀光客撐起運量的貓纜，受疫情，3月1到26日運量已大幅下降，較去年同期少10萬，如今到8月，開始會有落雷發生，無疑對運量影響是雪上加霜。

根據貓纜管理中心統計，去年1、2月日均運量約達8500人次，但今年春節後開始受疫情影響，1、2月日均運量下滑到6500人次；3月運量僅約6萬，較去年同期16萬少10萬人次，日均運量2300人次也不及去年6100人次一半；昨天初逢落雷暫停營運，日運量僅500多人次。

貓纜管理中心主任趙宗威表示，貓纜今年累計已有41萬人次搭乘，但比去年同期60萬人次少19萬，接下來開始會有落雷、夏天颱風等天氣狀況要面對，光落雷影響營運，去年就達33次，「真的是看天吃飯」。

針對貓纜何時才會推出優惠活動吸引民眾來搭乘衝運量？趙宗威則說，過去針對外縣市及兒童月等優惠行銷活動，會視市府指示及疫情緩和後再辦理。