柯文哲、侯友宜：國難當頭 台灣防疫未來1周是關鍵

雙北聯合成立的惜食廚房今天揭牌，衛生福利部長陳時中、台北市長柯文哲和新北市長侯友宜聯袂揭牌。陳時中等人表示國難當頭，所有作為歷史都會記上一筆，預估新型冠狀病毒肺炎疫情還在延燒，最近1周是關鍵，對全球的疫情也不表樂觀。

陳時中在板橋掲牌後，帶著剛出爐的便當送往新莊衛福部台北醫北醫護人員，向他們的辛勞致意。陳時中致詞時閥口罩戴反，電視台記者訪問時， 柯文哲為他緩頰，還向記者說「問一些比較有水準的題目好了」。

陳時中説，今年很多扶輪社老闆都變窮了，還想到社會，值得欽佩；柯文哲、侯友宜心胸也很寬廣，願意提供土地供公益使用。防疫就是要合作，合作才會成功，產生社會力量，國人合作造成第一段的成功，顧好自己以後就要幫助別人，所有的作為，歷史都會記上一筆。

柯文哲説，惜食既環保又兼顧愛心，是公私協力、雙北合作的案例，提供減少租金優惠，賣不完的菜拿去當堆肥也是可惜，不如捐助公益。他認為為疫情還會拖很久，因為全球有的地方還沒有具體的案例，大家還是要小心防疫。未來1周最危險，如果疫情能夠壓下去，第二波危機就過關，如果破口就很可怕。

他說，他跟行政院副院長陳其邁常保持聯絡，疫情常變化，每天有問題都會溝通，不是久久才開一次會，有問題馬上電話聯絡，到目前為止都做得很好。

新北市長侯友宜說， 台北市的閒置空間招標出租，由惜食台灣行動協會出來做事提供果莱和基金協助，新北市有4家醫院接受愛心便當，雙北並肩作戰，這場防疫作戰什麼時候結束都不知道，但是一步一腳印把事情做好，每個人扮演好自己的角色，就像棒球隊有投手捕手，中央不足的就幫他補足，全面超前部署，通力合作，雙北也是生命共同體，共同防衛圈。