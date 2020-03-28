茶行女傳人8年級青農黃渝婷返鄉製茶 拿下碧螺春特等獎

位在新北市三峽區的天芳茶行已有百年歷史，第5代傳人女青農黃渝婷今年25歲，因不捨家人做茶辛勞，一年前辭去原本在體育館的工作，回鄉接家業製茶，除開發店開平台增加產品曝光率，經不斷學習，去年拿下新北好茶特等獎。貢寮漁二代蔡家源原本因貢寮鮑疫病放棄養殖業，近年重返養殖業，也鼓勵青年投入貢寮鮑產業。

黃渝婷表示，自己主要負責製茶品管、包裝作業以及最重要的商品銷售部分，目前除了在店面實體販售外，也持續開發其他電商平台，因品質夠好及價格實惠，慢慢做出口碑，除了著名的碧螺春、蜜香紅茶，目前也推出桂香綠茶、柚花紅茶與玫瑰紅茶等新產品。

黃渝婷表示，起初回家接觸茶葉時不太熟悉，因受到同行前輩照顧，慢慢學習到許多知識，也因為客人喝茶習慣的不同，學習到多樣泡茶方式，將兩者結合在一起，更能針對客人喜好推銷產品。

另外，黃渝婷也推廣食農教育，開放民眾到茶園採茶、參觀並體驗製茶的過程，結束還能將自製的茶葉帶回家，未來規劃參加茶葉改良場及農民學院的課程，進修相關知識，希望結合傳統與創意，傳承茶行又可開發新產品。

貢寮漁二代蔡家源從小接觸貢寮鮑，畢業後就接下家中養殖事業，但因17年前貢寮鮑發生疫病，只好轉行從事水電工作，近年貢寮鮑產業復甦，蔡家源重新開始養殖貢寮鮑。