失業導遊被安排上觀光課？張斯綱：不如協助居家防疫

新冠肺炎疫情嚴峻，旅遊業受到衝擊，大部分的導遊都在放無薪假，但台北市議員張斯綱接到導遊反映，政府現安排導遊充電，課程是觀光景點導覽，不僅沒有幫助，還因為上課地點少、徒增困擾。張斯綱建議北市府可將導遊納入居家防疫工作人員，協助里辦公室進行居家檢疫者的聯繫或是物資運送，將人力做有效率的規劃，才能發揮最大效益。

對此，北市就服處長游淑眞說，市府雖然並未規畫將導遊納入居家防疫工作，但可透過市府轉介工作，到公部門、民間團體做短期工作，可領158元時薪的基本工資，一個月176個小時，薪水是2萬7808元，當做6個月過渡期的工作。

至於工作的性質，可能是簡單的文書工作，但主要目的是在過渡時期保持人際關係和職場的基本技能，讓這段時間職能可以延續，有薪水領，也可以替未來生涯做規畫準備。

張斯綱說，他近日接到許多導遊陳情，面對沒團可出的無薪假，政府雖然安排了充電課程，但多半是國內景點的介紹，這對於他們的工作來說，實在幫助不大。

張斯綱指出，與其讓導遊只是為了耗時間、補時數，不如真的讓導遊們學習新的技藝，他建議台北市政府應主動邀集台北市各個旅遊相關公會、協會，共同研商，由市政府的職訓單位，針對他們推出第二專長訓練安排，規劃不管是導遊領隊還是旅遊業從業人員都可以參與電商經營、烹飪廚藝等等課程，確實達到充電的目的及效益。

張斯綱指出，除了相關技藝的充電學習之外，現正值防疫期間，最近快速上漲的居家防疫人數又讓里長、里幹事不甚負荷。與其做表面的補貼，不如實際以工代賑。

他建議北市府應規畫將導遊納入居家防疫工作人員，協助里辦公室進行居家檢疫者的聯繫或是物資運送，將人力做有效率的規劃，才能發揮最大效益。