清明連假掃墓接駁 新北整理「清明連假交通懶人包」

4月2日至5日4天的清明連假即將到來，為因應清明節前湧現返鄉掃墓車潮，新北市政府規畫30條掃墓接駁專車，交通局並彙整清明連假間，市區道路及各大風景區易壅塞路段及時段資料，提供「清明連假交通懶人包」（http://ntpc.datarget.com.tw/NationalHoliday/）查詢相關訊息。

「新北市清明服務網」也己上線，提供祭祀服務站、接駁車、交通管制、清明法會等相關資訊；為防範新冠肺炎疫情群聚感染，新北市政府呼籲民眾可提前利用平日前往祭祀，避開假日人潮，或利用新北市電子追思系統（https://worship-online.ntpc.gov.tw/）線上遙祭先人。

清明期間，新北市通往各公墓主要路口都設置交通管制站管制車輛進出，掃墓民眾可多加利用大眾運輸工具轉乘接駁車前往納骨塔和公墓。

各區接駁車行駛時間從清明服務網站上新北市地圖點選行政區，即可輕鬆查詢該區接駁車路線、發車時間、停靠站、交通管制等資訊。

交通局提醒，因應清明連續假期，國道全線雙向於4月2日至4月4日0-5時，及4月5日0-10時暫停收費；國道5號於4月2日至4月3日上午7時到中午12時，於南向（南港系統、石碇及坪林交流道）、3月29日、4月4日及4月5日下午2時到晚間9時，於北向（蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口）入口實施高乘載管制，請用路人出發前收聽警廣，或利用1968網站、App查詢最新國道路況。

在客運部分，今年清明連假仍實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，提供90條國道客運享平日優惠票價或原票價85折優惠，及39條「台灣好行」路線使用電子票證半價優惠，搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後轉乘在地公路客運或市區客運，享有基本里程或一段票免費優惠。