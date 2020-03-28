保障防疫期間應試權 新北教師甄選延期辦理

新北市因應新冠病毒疫情發展，上午召開疫情應變會議時，市長侯友宜宣布，新北市高國中小、幼兒園教師及契約進用人員甄選初複試時間延至6月下旬至7月間辦理，並將預備妥善的考試防疫措施，以保護大家的健康及安全，延期後之考試期程將另於新北市教師甄選聯合系統中公告(https://career.ntpc.edu.tw/)，新北市政府的這項宣布，其他縣市是否跟進，值得進一步觀察。

新北市原定每年的4至5月份起陸續辦理國中小、幼兒園教師及契約進用人員甄選考試，考量該期間仍為疫情關鍵期，倘有「居家隔離者」等情況，可能發生應考人無法到場，事涉考試內容公平性，新北市將甄選考試期程延至6月下旬至7月間辦理，以確保應考人之健康及安全。

新北市教育局長張明文表示，去年新北市各項教師甄試缺額數為全國之冠，總報名人數約計超過1萬6000人報名。為因應試場防疫需求，今年將訂定「新北市教師甄選因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施注意事項」及公告應考人須配合的「防疫措施」，加強試場防疫作業。 保障防疫期間應試權益，新北高國中小及幼兒園教師甄選延期至6月下旬至7月間辦理。

新北市政府提供