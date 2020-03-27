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北市修正活動辦理規範 室內100人須審核
因應中央防疫升級，北市府今依中央規定修正北市府活動辦理規範。室內活動100人以上，原則取消或延期，如有必要舉辦，應經觀傳局及衞生局審核通過，並輔以網路直播視訊方式進行。
活動類型規範上，市府補助或協辦之民間活動 建議比照市府規範實施，不強制配合。戶外活動500人以上，活動建議取消或延期；如有必要舉辦，須取消人多擁擠之群聚活動及不設飲食，且活動場域保持空氣流通。
室內活動未達100人，原則取消或延期，如有必要舉辦，由各單位自行檢核，並輔以網路直播視訊方式進行。
室內活動100人以上，原則取消或延期，如有必要舉辦，應經觀傳局及衞生局審核通過，並輔以網路直播視訊方式進行。
市府指出，審核標準為：1.參加民眾全程維持「人與人保持1公尺」以上之距離。2.保持空氣流通，可開啟對外窗（非密閉空間）。3.可管制出入口，有效管制人員進出。4.可事先掌握參加者資訊。5.不設飲食攤位及無飲食行為。
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