助居家隔離追縱 淡水公所成立防疫志工隊

新型冠狀病毒疫情緊繃，新北市防疫超前佈署，區公所基層防疫人員追縱居家檢疫或隔離的民眾，可是相當辛苦，因此淡水區公所成立了防疫志工大隊，並且進行一連串的課程訓練，藉由志工人力的補充，還有專業知識的加強，讓區公所的防疫工作增添戰力。

由於淡水區目前有多達1千5百多位正在進行居家檢疫或隔離，淡水區長巫宗仁表示，過去公所當中除了里幹事等人員，每天都投入30多位的人力，在進行防疫追?關懷，但對於上千位的關懷對象，未來回國的民眾愈來愈多，人力有些吃不消，因此這次招募第一批防疫志工，有12位的熱心志工加入。

區長巫宗仁表示，第一線人員可說是相當重要，做好基層防疫工作，才能夠確保市民的健康，另外防疫志工他們的工作，將會協助進行，追縱居家檢疫或隔離民眾的健康狀況以及需要協助的部份。

區長巫宗仁提到除了志工熱心的協助，公所也會提供志工們口罩等防疫資源，也相當謝有志工可以來幫助公所為防疫作戰進一份心力。