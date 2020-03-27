汐止同興路工作井往後延 福德三路不封了

汐止同興路延伸康寧街工程，上週因相關配套措施沒做好封路，造成大塞車引起民怨，而在經過協調後，目前市府決定將改變工法，將工作井往後退，讓出福德三路，維持通車不封路，不過，工期也將跟著往後延八個月。

上個星期汐止福德三路突然封路，讓許多駕駛人措手不及，都是到了路口才發現，有些趕著上班的人更是氣炸了，造成大塞車引起民怨，所以，在相關單位及議員現場會勘後，經過不斷協調，目前已經有新的方案，新北市政府工務局決定改變工法，福德三路不封了。在得知工法做了調整後，今(27)日市議員張錦豪也特地再到了現場關心。

市議員張錦豪表示，同興路延伸貫穿高速公路工程，之前因為突然封福德三路造成大塞車，那我們一再去協調市府工務局、交通局，希望提出配套措施，那我們有建議是不是研擬新的工法，希望工作井往後延伸讓出福德三路，那我們很高興工務局有採納，那最近進度是工作井要往後退6米，讓出福德三路可以繼續通行。

工程期間不會封福德三路，那工期延大概半年，那工作井往後，經費也增加大概三千萬，那評估過他的安全性跟交通上的效益，是可行的。因為，福德三路一封，車流會往福德二路、中興路去，增加福德二路的負荷量，連高速公路另一邊的康寧街也受影響，那在安全的前提下，讓福德三路還是可以通行。

中興里長蔡振國說，之前主要是因為施工突然封閉福德三路造成大塞車，才會引起民怨，而這次調整工法不封路，雖然工期會比較長，不過，交通受到的衝擊會比較小。

張錦豪指出，以安全為前提改變工法，福德三路確定不封閉，不過，工期將延長，從原本的112年4月完工，延到12月。另外，因為同興路施工，封閉福德二路到三路中間的這段同興路，所以，我們也要求交通局將週遭路口的標線及交通號誌做更妥善的調整。