汐止四千坪公園太單調 盼規劃共融、寵物區

汐止伯爵街十幾個大社區，雖然，有一處佔地四千坪的大公雞公園，不過，遊樂設施老舊也單調，所以，今(27)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠規劃出兩個區域，分別做為共融式公園，還有寵物公園。

湖興里長郭書成說，從伯爵街進來，沿途好幾個社區，而在過了自由女神象旁，有一處大型公園，地方稱為大公雞公園，不過，佔地這麼大，裡頭的遊樂設施明顯不足也顯的單調，有時候小朋友一多根本不夠用，所以，希望能夠增加一些新型設施規劃為共融式公園。

郭書成指出，另外這邊養寵物的人也很多，但是公園卻沒有相對應的設施，只是在公園裡玩的小朋友也很多，難免會有衝突，所以，希望能夠做個區隔。

市議員廖先翔表示，伯爵山莊內有一個大公雞公園，目前都只有簡單的植披及一些灌木或是喬木，那很多人反應，因為這邊很多小朋友在這邊，是不是可以做一個共融式的公園，再加上這邊很多住戶也都有養狗，也希望是不是可以做一個寵物的公園，那因為幅地很大，那今天會勘先畫兩個區域出來，一個是寵物公園，另一個則是小朋友、老人的全齡式公園。

廖先翔說，等畫分後再做一些設施、擺設的規劃，那里長也很有心，因為公園是大家要用的，等初稿出來後，里長也打算邀請社區住戶是不是大家來開個工作坊，讓大家給公園一點意見，看怎麼修正規劃更符合地方的需求，那等到確定，需要經費的時候，先翔也會盡全力請市府協助，讓公園有更多的設施。