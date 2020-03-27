疫情衝擊觀光業 萬里飯店、景點推優惠

肺炎疫情影響，萬里區的野柳海洋世界以及知名的渡假酒店，都因為這一波疫情，業績直直落，酒店業者在過年期間住房率都還有八、九成，如今只剩下一成不到，野柳海洋世界至今業績也只剩下二成，為此也紛紛祭出優惠活動，希望能夠搶救低迷的業績。

飯店管理部經理曾振偉指出，在防疫期間，除了例行的住房清潔，更加強對於住宿環境與周邊的消毒，為了吸引民眾前來也拋出即日起到四月底的優惠，住房不分平假日，只要是設籍北北基的遊客，出示證件就可以近半價的價格入住。

野柳海洋世界業務客服部經理林筱恩說，其實中央疫情指揮中心一直倡導不要室內群聚，不過其實野柳的景觀、景點幾乎都是戶外較多，民眾只需要注意拉大與其他遊客的間距，保持兩公尺距離，其實戶外活動是不錯的選擇。

野柳海洋世界在疫情發生後，實際業績只剩下兩成，因此在各個連續假期，像是之前的二二八連假、即將來臨的兒童節假期推出兒童最大咖優惠、還有雙十連假，都將會推出不一樣的優惠票價，鼓勵民眾多多戶外走走，帶小朋友來看看海洋生物。