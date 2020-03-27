侯友宜拍防疫動健康 新北有線電視CH3播出

新北市長侯友宜宣佈從4月份起，將與新北市13家有線電視業者合作，公私協力拍攝防疫動健康影片，並在新北有線電視公用頻道CH3試播系列主題教學影片，讓年長者、小孩多一個方便的學習管道，在家就能看電視自學，確保運動與學習不因疫情而中斷。

新北市長侯友宜表示，在疫情高張的時刻，我們拍攝防疫動健康影片，教長者如何透過動健康，來提升自癒力、護身力、甩活力及智慧力，讓身體越來越健康。特別謝謝新北市13家有線電視台，免費提供CH3頻道做公益。

教育局也提前因應疫情可能造成大規模停課的狀況，製作各科目教學影片，同樣也利用有線電視03台公用頻道播出，讓小朋友輕鬆線上學習，達到停課不停學的目標。

從4月份起，防疫動健康影片播出時段為每天早上8點及下午3點；而教育學習影片則為週一到週五每天早上9點首播，下午2點及晚上7點重播，歡迎長輩和小朋友準時收看。