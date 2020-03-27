大漢溪左岸堤防基礎加固工程 預計2021年內完工

大漢溪堤外便道工程鐵路橋至樹林柑園大橋段從去年10月底動工，全長約7.4公里，立法委員蘇巧慧今邀集各單位關心工程進度，第十河川局表示，大漢溪左岸堤防基礎加固工程將在2021年內完工。

立委蘇巧慧今邀集行政院政務委員吳澤成、水利署長賴建信、新北市政府副市長陳純敬、新北市議員廖宜琨、陳世榮、陳文治、何淑峰及地方里長前往會勘。

行政院政務委員吳澤成表示，過去因右岸設施關係，導致左岸有被沖刷侵蝕的情況，若暴雨加劇恐將造成左岸有塌陷的問題，因此必須立即改善，另外，原本的大漢溪堤外便道在鐵路橋至柑園大橋段工程已延宕多年，因此也趁機完成基礎加固，並在上方完成便道工程，讓周圍居民不但生活安全，還能交通便利。

水利署署長賴建信表示，此次基礎加固工程採跳島式施工，使工期縮短為2年即可完成，過去部分右岸河道淤積，造成水流直衝樹林端跟新莊端，現在將堤防加固基礎深度14公尺，除了確保安全，也可增加內水排除。另外也會針對垃圾問題與環保署、新北市政府協調，偕同將左岸垃圾清除後，以右岸有價值的土方補上。

第十河川局在簡報中指出，大漢溪左岸堤防基礎加固工程將在2021年內完工，之後由新北市政府接續進行堤外便道路面施作，若工程順利，預計在2021年10月底前，全數道路將可完工通車。

新北市副市長陳純敬表示，左岸堤外便道原本斷掉了，不但交通擁擠，對用路人也相當危險，路面舖設工程相關設計已經開始，預計6月可完成，未來市府也會盡量縮短行政程序。