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柯文哲：共享機車應可併入1280定期票

中央社 / 台北27日電
記者徐兆玄／攝影
記者徐兆玄／攝影

共享運具盛行，部分業者更結合1280交通定期票給予優惠。台北市柯文哲認為，共享機車應可併入1280交通定期票，要求交通局通盤考量，甚至表示補助民眾買電動機車，不如補助共享運具業者。

柯文哲上午10時在市政大樓12樓劉銘傳廳主持交通會報，聆聽交通局報告「共享汽、機車執行情形與後續方向」後，認為既然WeMo、iRent等業者針對1280交通定期票釋出優惠，代表台北市可考慮將共享機車納入1280定期票的範圍。

柯文哲認為，共享機車差不多是公共運輸的一部分，「我去補助電動機車，乾脆錢來補助WeMo就好」，例如民眾購買1280定期票後，使用共享機車時可擁有折扣，差額不一定由交通局支應，也可由環保局支應，因牽涉到空污問題。

不過，公運處長常華珍持不同意見，認為共享機車屬於私人運具，主軸為解決停車位問題，站在政府立場，仍鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

交通局長陳學台會後受訪時表示，有思考推出共享機車與捷運、公車間的轉乘優惠，像是在較為偏遠的郊區騎乘共享機車，騎到市區後轉乘捷運，便可享有折扣，但問題卡在共享機車使用手機綁定信用卡付費，捷運、公車等採用票證刷卡，如何整合是一大難題。

他認為，近期「悠遊付」全面開放註冊，或許能進行整合，但一切都還要再談。

台北市交通局統計，機車登記數從100年以來持續降低，其中107年為9年最低，而108年則是微幅成長，今年再下降；汽車則是平緩成長，今年首度下降。

其中，共享機車有3家業者、投入1萬1457輛電動車，今年2月營運車次約62.5萬次，租用以平日為主，佔7成，每車次租用平均約18.4分鐘。

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