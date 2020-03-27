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下午大雷雨 北市貓空纜車暫停營運

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市今天中午過後下起大雷雨，台北捷運公司負責營運的貓空纜車，也因山區出現落雷暫停服務。圖／北捷提供
台北市今天中午過後下起大雷雨，台北捷運公司負責營運的貓空纜車，也因山區出現落雷暫停服務。圖／北捷提供

台北市今天中午過後下起大雷雨，台北捷運公司負責營運的貓空纜車，也因山區出現落雷暫停服務，於貓纜網站及捷運各車站公告請民眾勿前往搭乘；貓空纜車營運管理中心主任趙宗威表示，目前雨已變小，但雷雨雲尚未遠離，要視天氣狀況緩和，不打雷後，才會恢復營運。

根據貓纜暫停營運規定，暫時停止營運條件包含，發生瞬間風速達每秒16公尺且持續3秒以上或18公尺以上時、營運路線區域發生落雷、地震震度在4級以上、發布陸上颱風警報等。

若因纜車車站發生緊急事故、異常狀況或纜車因故運行中斷，須疏散搭乘者出站時，持用單程票、優待票及團體票者，可在7天內到纜車車站要求退還全部票價；悠遊卡票卡搭乘者，則可在3天內進站時，由纜車車站驗票閘門自動更正票卡資料，超過3日者，則要到捷運或纜車車站詢問處更正票卡資料。

貓空纜車 捷運 貓纜

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