校園心裡防護也超前部署 新北上五心防疫力輔導課

校園輔導也超前部署，新北市教育局表示，繼防疫物資整備、補課配套措施後，學生心理輔導是後續校園防疫重要工作，新北市有近千名專業的專兼任輔導教師、學校社工師及心理師，可透過專業輔導課程提升學生的「心理防疫力」，增進科普、同理心，預防不當言語流傳、標籤或歧視。

新北市新店達觀國小專輔教師林奕秀表示，目前校園內沒有發生標籤或歧視的狀況，不過在開學前就預作準備，和國中部擬好校園因應疫情心理輔導計畫。

林奕秀說，專任或兼任輔導老師、學校教師可在輔導課或綜合課時，結合新冠肺炎時事，包括討論居家檢疫趴趴走、醫療資源有限怎麼辦、假消息等，透過科普、體驗被隔離的感覺，希望學生有同理心，不要造謠八卦。

林奕秀也說，老師假如有注意到學生異狀，會先由導師及校內專兼輔，以班級輔導方式處理，處理沒有好轉的話，會找社工師或心理師幫忙，流程和一般三級輔導作為一樣。

教育局表示，新北市結合「放心、耐心、安心、關心、齊心」將五心級防護融入輔導體驗課程。這次達觀國中小示範，設計「天黑請閉眼 病毒請現身」，用曬衣夾代表病毒感染後的不適，帶領學生思考病毒擴散與防疫措施；「病毒勾勾纏」用A4紙張讓學生體驗隔離病房及居家隔離者的感受。