快訊

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

為防疫盡力 永和民間團體捐贈1萬公升防疫酒精

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
永和區民間團體發揮愛心，共同捐助1萬公升防疫酒精。記者江婉儀／攝影
永和區民間團體發揮愛心，共同捐助1萬公升防疫酒精。記者江婉儀／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市永和區民間團體發揮愛心，共同捐助1萬公升防疫酒精，市價約200萬元，由民政局長柯慶忠代表受贈，並頒發感謝狀，感謝為防疫共盡心力。

民政局長柯慶忠表示，此次共同捐贈防疫酒精的單位有樂華夜市自治會及永和區里長聯誼會顧問團各捐贈1000桶、黃志彰先生捐贈500桶；另外金興發生活百貨永和店協助向酒精製造廠商以每桶成本價550元取得，合計2500桶，每桶4公升，合計捐助防疫物資市價約200萬元。

永和區長胡合鎔表示，截至3月26日止，永和區居家檢疫人數達1029人，每位里幹事平均負責30件居家檢疫個案，除了打電話關懷追蹤，還要代為購物、送餐及關懷包、配合警政協尋等，加上疫情尚未趨緩，心理壓力頗大；但每位里幹事仍秉持積極任事態度，提供居家檢疫者最有溫度的服務。

柯慶忠今代表市長侯友宜致贈水果慰勞公所防疫工作人員，落實各項防疫措施，防堵疫情擴散，讓市民安心生活。柯慶忠表示，感謝永和區地方各界支持市府防疫政策，慷慨捐助物資、配合暫緩或停辦大型群聚活動，如宮廟遶境、老人共餐、市民研習課程等，居家檢疫者也在家遵守相關規定，不趴趴走。

柯慶忠（左1）代表市長侯友宜致贈水果慰勞公所防疫工作人員。記者江婉儀／攝影
柯慶忠（左1）代表市長侯友宜致贈水果慰勞公所防疫工作人員。記者江婉儀／攝影

居家檢疫 疫情 酒精

延伸閱讀

居家檢疫通報有時間差 侯友宜：新北務實追蹤

新冠肺炎防疫 侯友宜錄音電話懇託檢疫莫趴趴走

新北居家檢疫關懷中心成立滿月 服務逾2萬人

里長揪團遊歐惹議 新北：已安排入住檢疫旅館

相關新聞

又出作業 柯文哲：共享機車應結合1280定期票

台北市長柯文哲今早主持交通會報，在聽取北市共享汽機車目前發展狀況後，突然詢問官員，目前雙北公共運輸1280元定期票，除捷...

不受新冠肺炎影響 新北3處YouBike站明啟用

新北交通局明正式啟用在土城區「斬龍山遺址文化公園」、中和區「光華橋(保平路)」站、樹林區「俊興三龍街口」的3處YouBi...

影／野柳地質公園遊客少9成創新低 2外國女搭帳篷愜意

新北市野柳地質公園受新冠肺炎影響，遊客數銳減，到目前為止，人數已少近九成，有時日遊客量只有2、3位數，創開園以來新低。日...

北市稽查21家親子餐廳 9家初檢不合格中麥當勞占4家

兒童節將至，北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法...

新北市終身學習課程春季班宣布停開 秋季班視疫情決定

新北市松年、婦女、勞工、部落、樂齡大學及新住民和樂齡學習中心春季班原本計畫延到4月中上課，但目前看來疫情未緩和決定暫停開...

居家檢疫人數有落差？王鴻薇：中央和北市相差3700人

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫中，北市居家隔離和檢疫人數暴增，台北市議員王鴻薇發現，她向中央及台北市調閱料顯示，兩...

新北居家檢疫1萬3095人 侯友宜：請忍耐14天

新北市居家檢疫今天有1萬3095人，全台最多。市長侯友宜表示，面對防疫絕不能掉以輕心，希望彼此包容體諒，一起度過，新北市...

加強防疫 北市4月3日啟用40床集中檢疫所

台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，台北市新增的2家的檢疫旅館，今天上線，總數共達到6家，數量...

新北930線公車禁站位惹怨 議員協調業者尖峰時段加班次

新北捷運環狀線通車後，新北市交通局1月底計畫把重疊度高的930等公車路線調整為接駁，但引發通勤族反彈喊卡。如今930線卻...

北市外送條例正式上路 未幫外送員保險最高罰10萬

美食平台外送員去年2死慘劇，讓外送員勞動問題浮上檯面，北市府今率先全國公布施行「台北市外送平台業者管理自治條例」，規範平...

機車死傷事故增加 柯文哲質疑與外送平台有關

台北市長柯文哲今天早上主持交通會報，針對機車車禍近來增加不少，柯質疑跟各大外送平台外送機車有關係，因為防疫期間，整個交通...

北部停課高中生遭歧視拒載 黃珊珊：司機拒載將懲處

北部一所高中19日因兩例確診停課至27日，該校學生昨受訪說，全台首例全校停課這個擔子，對學校和他們都是難以承受之重，這段...

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。