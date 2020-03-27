為防疫盡力 永和民間團體捐贈1萬公升防疫酒精

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市永和區民間團體發揮愛心，共同捐助1萬公升防疫酒精，市價約200萬元，由民政局長柯慶忠代表受贈，並頒發感謝狀，感謝為防疫共盡心力。

民政局長柯慶忠表示，此次共同捐贈防疫酒精的單位有樂華夜市自治會及永和區里長聯誼會顧問團各捐贈1000桶、黃志彰先生捐贈500桶；另外金興發生活百貨永和店協助向酒精製造廠商以每桶成本價550元取得，合計2500桶，每桶4公升，合計捐助防疫物資市價約200萬元。

永和區長胡合鎔表示，截至3月26日止，永和區居家檢疫人數達1029人，每位里幹事平均負責30件居家檢疫個案，除了打電話關懷追蹤，還要代為購物、送餐及關懷包、配合警政協尋等，加上疫情尚未趨緩，心理壓力頗大；但每位里幹事仍秉持積極任事態度，提供居家檢疫者最有溫度的服務。