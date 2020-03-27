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北部停課高中30日復課 將輔導學生平常心看待

中央社 / 台北27日電

北部一所高中有2名以上學生確診，全校13日至27日停課，30日即將復課。校方表示，復課前夕會再進行一次全校消毒，而復課當天會開導與安撫學生，一切平常心看待。

學校一名教師坦言，停課以來，全校籠罩在低氣壓中，期間也接受到多名學生反映遭受到異樣眼光看待、有學生表明會抗拒、害怕穿制服，校內也有其他老師心情低落，不過，大人間彼此講講話、聊聊天可以化解，學生部分比較需要輔導。

校方表示，復課前夕會先寄一封信給學生，告訴學生平常心看待，復課當日也會進行輔導，並且維持正常上下課，防疫措施則按照標準進行，不會有任何改變，例如學生仍要穿制服進校門等，否則反而更奇怪。

校方也指出，停課期間超過50%採用線上教學，需要補課的部分不多。

此校為全台首個因新冠肺炎疫情而全校停課的高中，停課時間以確診的2名學生與所有師生最後接觸日期（本月13日）起算，全校停課至27日。

針對媒體報導，該校學生要搭公車被司機拒載，台北市副市長黃珊珊表示，學生搭車是基本權益，若查證屬實有司機拒載，交通局會依法辦理。

黃珊珊也表示，這波疫情考驗人性，每人都不希望自己被視為異類，呼籲要互相關懷與同理心，在疫情高峰時應該要看到「最美的風景是人」。

停課 疫情 制服

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