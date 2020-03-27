快訊

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市終身學習課程春季班宣布停開 秋季班視疫情決定

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市社會局錄製影片，希望民眾在家防疫也能運動，增強免疫力。圖／新北市社會局提供
新北市社會局錄製影片，希望民眾在家防疫也能運動，增強免疫力。圖／新北市社會局提供

新北市松年、婦女、勞工、部落、樂齡大學及新住民和樂齡學習中心春季班原本計畫延到4月中上課，但目前看來疫情未緩和決定暫停開課，避免群聚感染，秋季班則視疫情變化評估再決定。受影響市民可能超過10萬人次，退報名費可洽承辦單位。

市府副秘書長劉和然表示，新北市所開辦各項全民終身學習課程相當受歡迎，原本春季班訂3月間陸續開課，受疫情影響延後，但隨著疫情蔓延，新北居家檢疫人口累計超過2萬人，市長侯友宜認為防疫需「做最壞的打算、做最好的準備」，評估後決定春季班停開。

暫停上課期間，各承辦單位將藉機整理環境、消毒，保護未來學員上課健康；各大學如有線上教學設備，可讓學員在家學習。

教育局長張明文表示，全市31所樂齡學習中心春季班課程一律暫停；學校承辦的4所社區多功能學習中心、13所社區多元學習中心、5所新住民學習中心、3校新住民技職專班及28校成人基本教育班，本學期課程一律取消。

原住民族行政局長羅美菁表示，原住民族部落大學今年大受新冠肺炎疫情影響，上學期課程全面暫停。勞工局長陳瑞嘉則說，新北市勞工大學108年第2學期取消開課，課程延至109年第1學期，預計9月開課，但屆時要再評估疫情狀況。

社會局長張錦麗表示，松年大學和銀色奇肌班等每季報名人數近2萬名，其中有許多健康促進和養生課程，為讓長者停課期間仍保持規律運動，增強免疫力，社會局、新聞局和13家有線電視業者籌拍「防疫動健康」教學影片，計畫日後藉有線電視公益頻道播出。

新北市社會局錄製影片，希望民眾在家防疫也能運動，增強免疫力。圖／新北市社會局提供
新北市社會局錄製影片，希望民眾在家防疫也能運動，增強免疫力。圖／新北市社會局提供

疫情 新住民

延伸閱讀

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

竹市防疫計程車隊今天上路 只服務居家檢疫、隔離者

我們一家人+／為愛來台遇經濟谷底 新住民夜市賣家鄉味

新北居家檢疫1萬3095人 侯友宜：請忍耐14天

相關新聞

又出作業 柯文哲：共享機車應結合1280定期票

台北市長柯文哲今早主持交通會報，在聽取北市共享汽機車目前發展狀況後，突然詢問官員，目前雙北公共運輸1280元定期票，除捷...

不受新冠肺炎影響 新北3處YouBike站明啟用

新北交通局明正式啟用在土城區「斬龍山遺址文化公園」、中和區「光華橋(保平路)」站、樹林區「俊興三龍街口」的3處YouBi...

影／野柳地質公園遊客少9成創新低 2外國女搭帳篷愜意

新北市野柳地質公園受新冠肺炎影響，遊客數銳減，到目前為止，人數已少近九成，有時日遊客量只有2、3位數，創開園以來新低。日...

北市稽查21家親子餐廳 9家初檢不合格中麥當勞占4家

兒童節將至，北市府衛生局與法務局等局處聯合稽查全市21家親子餐廳，初檢共9家不合格；有6家業者餐廳內兒童遊戲場分別因無法...

新北市終身學習課程春季班宣布停開 秋季班視疫情決定

新北市松年、婦女、勞工、部落、樂齡大學及新住民和樂齡學習中心春季班原本計畫延到4月中上課，但目前看來疫情未緩和決定暫停開...

居家檢疫人數有落差？王鴻薇：中央和北市相差3700人

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫中，北市居家隔離和檢疫人數暴增，台北市議員王鴻薇發現，她向中央及台北市調閱料顯示，兩...

新北居家檢疫1萬3095人 侯友宜：請忍耐14天

新北市居家檢疫今天有1萬3095人，全台最多。市長侯友宜表示，面對防疫絕不能掉以輕心，希望彼此包容體諒，一起度過，新北市...

加強防疫 北市4月3日啟用40床集中檢疫所

台北市副市長黃珊珊上午參加流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，台北市新增的2家的檢疫旅館，今天上線，總數共達到6家，數量...

新北930線公車禁站位惹怨 議員協調業者尖峰時段加班次

新北捷運環狀線通車後，新北市交通局1月底計畫把重疊度高的930等公車路線調整為接駁，但引發通勤族反彈喊卡。如今930線卻...

北市外送條例正式上路 未幫外送員保險最高罰10萬

美食平台外送員去年2死慘劇，讓外送員勞動問題浮上檯面，北市府今率先全國公布施行「台北市外送平台業者管理自治條例」，規範平...

機車死傷事故增加 柯文哲質疑與外送平台有關

台北市長柯文哲今天早上主持交通會報，針對機車車禍近來增加不少，柯質疑跟各大外送平台外送機車有關係，因為防疫期間，整個交通...

北部停課高中生遭歧視拒載 黃珊珊：司機拒載將懲處

北部一所高中19日因兩例確診停課至27日，該校學生昨受訪說，全台首例全校停課這個擔子，對學校和他們都是難以承受之重，這段...

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。