新北市終身學習課程春季班宣布停開 秋季班視疫情決定

新北市松年、婦女、勞工、部落、樂齡大學及新住民和樂齡學習中心春季班原本計畫延到4月中上課，但目前看來疫情未緩和決定暫停開課，避免群聚感染，秋季班則視疫情變化評估再決定。受影響市民可能超過10萬人次，退報名費可洽承辦單位。

市府副秘書長劉和然表示，新北市所開辦各項全民終身學習課程相當受歡迎，原本春季班訂3月間陸續開課，受疫情影響延後，但隨著疫情蔓延，新北居家檢疫人口累計超過2萬人，市長侯友宜認為防疫需「做最壞的打算、做最好的準備」，評估後決定春季班停開。

暫停上課期間，各承辦單位將藉機整理環境、消毒，保護未來學員上課健康；各大學如有線上教學設備，可讓學員在家學習。

教育局長張明文表示，全市31所樂齡學習中心春季班課程一律暫停；學校承辦的4所社區多功能學習中心、13所社區多元學習中心、5所新住民學習中心、3校新住民技職專班及28校成人基本教育班，本學期課程一律取消。

原住民族行政局長羅美菁表示，原住民族部落大學今年大受新冠肺炎疫情影響，上學期課程全面暫停。勞工局長陳瑞嘉則說，新北市勞工大學108年第2學期取消開課，課程延至109年第1學期，預計9月開課，但屆時要再評估疫情狀況。