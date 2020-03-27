又出作業 柯文哲：共享機車應結合1280定期票

台北市長柯文哲今早主持交通會報，在聽取北市共享汽機車目前發展狀況後，突然詢問官員，目前雙北公共運輸1280元定期票，除捷運、公車YouBike前30分鐘免費，未來Umotor（共享機車）也應該思考結合，鼓勵民眾使用要免費或折扣優惠，可從減少空汙角度補助業者；交通局長陳學台則表示，將會朝該方向發展，但目前支付介面仍待統合，部分業者也有自主推出定期票持卡者優惠。

根據交通局統計，共享汽車（UCar）、機車分別從107年、105年在北市上路，至今共享汽車有1家業者，共500輛油電車，而共享機車則有3家業者，共1萬1457輛電動機車提供服務；2月共享汽車使用量達3.3萬次，共享機車則有62.5萬次。

柯文哲聽完表示，公共運輸1280元定期票目前是公車、捷運吃到飽，再加YouBike前30分鐘免費，那限制只能採電動機車的Umotor應該也要思考如何納入、鼓勵使用。

交通局長陳學台則說，Umotor、UCar是當成解決台北市停車位不足的方案之一，當大家都不買車，用共享運具，就能解決停車需求壓力，因此跟公共運輸暫時沒有放在一起，但未來是希望朝這個方向做。

公運處長常華珍則擔心，1280定期票是公共運輸，共享運具是解決停車問題，一起鼓勵到底哪個為主哪個為輔？

柯文哲表示，設計上可以打折但不用很多，例如買1280定期票的人，去使用Umotor每次可打9折之類，但要思考差額若讓市府出，要有合理性、合法性，例如業者用電動機車，屬性比較接近空汙費，錢不一定要從交通局出。

陳學台會後受訪表示，共享機車結合1280定期票享優惠是可行方向，但若用1280定期票卡去租借共享機車，支付介面仍待整合，最近上路的「悠遊付」電子支付，或許是種方式，還要再找悠遊卡公司談；單就優惠部分而言，目前已有共享機車業者供定期票持有者輸入卡號，就享有30分鐘免費時數，或每月可領取50元騎乘金。