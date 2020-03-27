居家檢疫人數有落差？王鴻薇：中央和北市相差3700人

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫中，北市居家隔離和檢疫人數暴增，台北市議員王鴻薇發現，她向中央及台北市調閱料顯示，兩邊所掌握居家檢疫人數，最高落差達3700人之多，質疑中央和地方之間到底如何通報，為何有這麼大黑數，沒有SOP，恐成防疫漏洞。

王鴻薇上午舉行記者會指出，以3月19日資料來看，中央發布台北市需居家檢疫、隔離人數分別是8427人、323人，但是台北市府自己資料人數卻分別只有4721人、295人，出現這樣的人數落差，防疫管制形同虛設。

王鴻薇表示，她要求市府重新檢討中央與地方的通報系統，防疫工作已經很多了，不要為難基層里長從事防疫工作。

民政局科長郭素蓉解釋，中央、地方資料來源都一樣，但由於居家檢疫新增、解列人數不斷在變動，資料擷取的時間點不同，數據就會不同。

不過，王鴻薇質疑，就算3月19日中央地方居家檢疫人數統計有時間差，但隔天北市統計人數5516人，21日統計6713人，一直到22日中央統計7610人，北市反變8359人，持續的人數落差是「消失的密室」？

對此，副市長黃珊珊指出，3月20日當天是5516人，其實市府給議員的資料是在3月21日，其實3月21日的數字是6713人，後來6713人的數字就跑到3月22日，其實3月22日是8359人，也就是說每個都delay了一天，那3天剛好又是從國外返台人數爆量的時候，所以整個數字看起來差了幾千人，其實只是前一天晚上跟第二天早上的差異，並不是有列管上的缺失。

不過，黃珊珊也強調，居家檢疫並不是衛生局的業務，衛生局的數字都是比較晚的，以後回答議員的數量，就請主政機關直接回答議員，而不要代替別的單位回答，才不會產生落差，所以並不是中央跟地方數字的落差。