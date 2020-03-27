台南防疫包發放不間斷 免費看影片、聽音樂

台南市政府連結資源，配發防疫包，慈濟慈善事業基金會再捐贈3000份安心祝福包，並已提供300防疫包給警察局外事科，發放給外籍居家檢疫者。防疫包除了基本防疫物資，也提供3000組序號，讓民眾可免費聽音樂、看影片14天。

社會局指出，市府在2月底媒合慈濟慈善事業基金會捐贈1300份安心祝福包，內有五穀粉、靜思穀糧、香積飯、保健品、靜思語、安心祝福卡；隨著防疫物資較為充裕陸續增加口罩、漂白水、體溫計等基本防疫用品，中華電信影音關懷包則提供3000組14天免費KKBox、Hami書城、Hami Video影劇館序號，也讓台南市民既有MOD用戶免費觀看加值電影、戲劇、卡通1個月。

社會局表示，會持續動員進行防疫包的整備，提供各區公所配合發放。考量部分居家檢疫的民眾是獨居、無其他親屬支援或弱勢民眾，社會局主動連結統一企業社會福利慈善事業基金會及其他民間慈善單位提供「關懷物資包」，包含肉燥泡麵、家常麵條、麥香奶茶、科學麵及罐頭等物資，提供居家隔離或檢疫的弱勢民眾做為短暫的膳食援助。